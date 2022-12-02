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未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

11月就業偏強 Fed難縮小升息幅度 道瓊期指跌400點

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

記者顏伶如／即時報導
「降低通膨法案」在拜登總統簽署後生效，內容包括對抗氣候變遷、降低處方藥價與健保開銷以及推出稅務改革，對於納稅人來說，稅改代表著荷包將受影響。取自pexels
「降低通膨法案」在拜登總統簽署後生效，內容包括對抗氣候變遷、降低處方藥價與健保開銷以及推出稅務改革，對於納稅人來說，稅改代表著荷包將受影響。取自pexels

規模7500億元的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)在拜登總統簽署後生效，內容包括對抗氣候變遷、降低處方藥價與健保開銷以及推出稅務改革。對於納稅人來說，稅改代表著荷包將受影響，理財專家與註冊會計師(CPA)說明未來五年將陸續推出的六大改變包括：

健保開銷

透過「可負擔健保法」(Affordable Care Act)平台購買健保且符合資格的民眾，2023年開始保費抵稅將可增加。

處方藥品價格

「降低通膨法案」授權聯邦醫療保險計畫(Medicare)2023年起直接與藥廠議價。舉例來說，聯邦醫療保險計畫近25%參加者性命攸關的胰島素，每月自掏腰包花費將以35元為上限。另外，從2025年起，聯邦醫療保險計畫參加者每年所有處方藥物自掏腰包花費上限將調至2000元。

能源效率居家修繕抵稅(Energy-Efficient Home Improvement Credit)

2032年起，符合條件的居家修繕花費，一年當中有30%可以抵稅，每年最高抵稅額度為1200元。

清淨住家能源抵稅(Residential Clean Energy Credit)

2023年至2032年抵稅額度為30%，2033年抵稅額度26%，2034年抵稅額度為22%。生物能源(Biomass)暖氣爐與熱水器將改納入為能源效率居家修繕抵稅項目，效能至少達到每小時3千瓦的電池儲能系統(battery storage system)，則可從2023年起申請清淨住家能源抵稅。

環保汽車(Clean Vehicles)抵稅

清淨商業用車與清淨二手車將可在2023年底之前申請抵稅，重量1萬4000磅以上車輛抵稅4萬元，符合規定的商業用清淨新車抵稅7500元，二手電動車抵稅4000元或價格30%。環保新車抵稅資格為個人調整後總收入(adjusted gross income，AGI)每年15萬元以下，報稅戶主(heads of household)每年收入22萬5000元以下，或夫妻合併報稅年收入30萬元以下。

國稅局資源增加

「降低通膨法案」為企業股票回購(Share Buybacks)訂定1%的特種銷售稅(excise tax，又稱貨物稅)，企業每年獲利超過10億元則徵收15%最低稅，如此一來國稅局(IRS)將可以在未來10年增加790億元額外預算。經費增加讓國稅局可以針對小型企業及中產階級納稅人提供更完善的服務，也可以加聘人手、研發新的資訊科技系統。

聯邦醫療保險 健保 國稅局

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