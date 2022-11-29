積少成多 全美7大購物返現網站攻略

購物時若能夠返現1.5%至15%，積少成多也能省下不少錢。取自pexels

經常在網上購物的消費者，應該已養成使用返現網站的習慣，在通膨高漲、開源不易的環境下，購物時若能夠返現1.5%至15%，積少成多也能省下不少錢。根據「美國攻略」網站作者Derek Yang的自身經驗，他從2013年開始使用返現網站Rakuten，至今已經返現超過13萬美元，平均一年返現超過1萬元。

Derek Yang整理了全美七個知名返現網站，其中RebatesMe年底有黑五 推廣活動，不但有$40或$50的高額開戶獎勵，還有「黑五旋轉贏」抽獎活動，幸運者可獲得iPhone 14 Pro Max，目前活動只剩下11/26 – 12/3最後一場，獎品有每日最高$7現金、$500 Amazon禮卡、iPhone 14 Pro Max等。

Rakuten、Rebatesme和 TopCashback等三個返現網站是Derek Yang個人較為推薦的，理由為：

1. Rakuten：使用者規模最大、歷史最久、最可靠，外掛程式和App 最好用，有$30註冊獎勵。充分使用Amex MR積分，返現價值極高，若不玩MR積分，則整體返現比例不如Rebatesme和TopCashback。網站沒有中文、沒有中文客服。

2. Rebatesme：歷史與規模不如Rakuten，App也不如Rakuten好用。高返現、高獎勵，整體返利幅度最高，超過TopCashback，目前9周年慶最高$50獎勵。網站有中文、有中文客服。可提現到PayPal、支付寶、信用卡。

3. TopCashback：高返現，整體返利幅度很高，新用戶沒有註冊獎勵。無中文客服。

另外四家網站為GoCashBack、Mr.Rebates、BeFrugal以及Extrabux，可靠程度與返現幅度約為中等，其中GoCashBack和Extrabux兩個網站，華人使用較為順手，並各有$10、$20的註冊獎勵，BeFrugal也有$10的註冊獎勵，Mr.Rebates則無。