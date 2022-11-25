紅藍卡開放登記12/7截止 避免犯這5大常見錯誤

紅藍卡開放登記期(open enrollment)將於12月7日截止，避免犯下最常出現的五大錯誤。Getty Images

聯邦醫療保險 計畫(Medicare，俗稱紅藍卡 )開放登記期(open enrollment)將於12月7日截止，醫療顧問機構Sage Growth Partners今年7月發表報告指出，參加聯邦醫療保險計畫的民眾裡，平均每10人當中只有4人每年會檢視方案選項。

聯邦醫療保險計畫開放登記期最常出現的五大錯誤包括：

一、沒有查看醫師是否繼續參加2023年計畫

參加聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage plan)的民眾，通常只能選擇系統內的醫師，不過系統內的計畫則隨時可能改變。決定為計畫續約之前，最好確認自己喜歡的醫師2023年是否仍然參加計畫。由於網站資料常常沒有即時更新，民眾可能要花點時間與心力自行詢問。

二、處方藥物計畫沒有比價

不管參加傳統聯邦醫療保險(Original Medicare)或聯邦醫療保險優勢計畫，處方藥品給付方案可能每年都有變化。舉例來說，定期服用的處方藥可能2023年將漲價，或者不再列入給付範圍，但另一家保險公司卻有列入給付範圍，而且價格更低，懂得貨比三家才不會吃虧。登入Medicare.gov網站即可在個人帳戶中查看領藥紀錄，進而尋找適合自己的計畫。

三、以為所有醫師都接受優選醫療機構計畫

優選醫療機構計畫(preferred provider organization，PPO)保費 較高，但參加者可以前往系統外的醫師就診。然而，並非所有醫師都接受系統外的方案。

四、被天花亂墜的廣告說動

開放登記期通常是廣告強打期，某些聯邦醫療保險優勢計畫廣告打出免保費、助聽器補助或牙齒、視力保健服務，但專家指出，牙齒保健給付項目其實極少，助聽器也一樣，更換計畫前一定要先多方比較。

五、拖到最後時刻才尋求協助

12月7日就是截止期限，不要拖到最後一周或最後一天才開始研究各種方案的異同。如果有疑問可向州健康保險援助計畫(State Health Insurance Assistance Program，SHIP)尋求免費的客觀諮詢意見。聯邦醫療保險計畫開銷顧問公司Goodcare創辦人兼總裁沃塔瓦(Katy Votava)說：「如果需要協助，千萬不要拖延。」