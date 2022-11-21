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抗通膨債券iBond保本 投資前先了解這9點

編譯周芳苑／綜合20日電
IBonds 是儲蓄型債券，獲美國政府充分信任和信用支持，結合浮動利率和固定利率而成複合利率。Getty Images
IBonds 是儲蓄型債券，獲美國政府充分信任和信用支持，結合浮動利率和固定利率而成複合利率。Getty Images

財政部發行的特別債券iBond(Series I Savings Bonds)雖然沒有一般銀行帳戶的聯邦存保保險(FDIC)，但財政部違約的機率和聯邦存保體系崩盤機率大致相當，可說是保本投資

投資風險極低，購買iBond前仍須對這項投資標的有足夠認識。

首先，IBonds 是儲蓄型債券，獲美國政府充分信任和信用支持，結合浮動利率和固定利率而成複合利率(composite rate)；2022年11月至2023年4 月，iBond目前的固定利率為 0.4%，但通貨膨脹率為 6.48%，推估而得的複合利率為 6.89%。

其次，iBond違約風險很低，利息收入享稅賦優惠， 此外，本金有保障，贖回價值永遠不會降低。

第三，iBond享稅收優惠。iBond免納市政或州稅，至於聯邦稅，可推遲到債券出售或到期為止，此外，投資者可將利息所得用於符合條件的高等教育費用，並獲100%扣除，但有限制。

第四，iBond與E Bonds、EE Bonds相似。E Bonds也被稱為國防或戰爭債券，財政部已停止發行，但仍可向手頭握有該債券的投資人手中收購，1980年被EE Bonds取代，其實質利率為3.5%。

第五，容易購買，可通過TreasuryDirect 網上購買面額25 美元以上的iBond，每年購買上限1萬美元，若是紙本形式，每年利用退稅最多購買5000美元。

第六，屬長期投資。資金先被鎖定一年，屆滿五年可贖回；持有未滿五年便贖回將被沒收最後三個月利息，。

第七，iBond獲利比不上股票、共同基金、交易型開放指數基金(ETF)。

第八，iBond 長期獲利難預估。債券有效期內利率不變，但每年兩次依通膨率調整利率，通膨率上升，回報率隨之上升，反之則下降，假如持有iBond長達10、 20或30年，獲利率將時高時低。

第九，須符合條件才能購買，包括是美國公民、美國居民或政府文職雇員、只能用美金購買。

利率 投資 債券

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