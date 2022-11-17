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為什麼幾乎所有消費都應透過信用卡？專家這麼說

記者顏伶如／即時報導
哪些消費應該透過信用卡購買，哪些又應該用簽帳卡(debit card)埋單？專家指出，衡量條件在於消費種類、持卡人是否以負責任態度使用信用卡。取自pexels
哪些消費應該透過信用卡購買，哪些又應該用簽帳卡(debit card)埋單？專家指出，衡量條件在於消費種類、持卡人是否以負責任態度使用信用卡。取自pexels

不管金額高低，哪些消費應該透過信用卡購買，哪些又應該用簽帳卡(debit card)埋單？專家指出，衡量條件在於消費種類、持卡人是否以負責任態度使用信用卡。

理財顧黃菲狄(Freddie Huynh，音譯)指出，旅行時刷信用卡經常是因為有需要，絕大多數國內航空公司、飯店、租車公司等，接受消費者訂位時都需要信用卡，國外旅行也一樣。黃菲狄說，如果接受使用簽帳卡，與簽帳卡連結的戶頭可能被銀行暫時保留(hold)，持卡人必須等到解除保留之後，才能繼續動用戶頭裡的錢。

網路購物使用信用卡消費，如果發現盜刷等狀況，可以向信用卡公司申訴。黃菲狄說，信用卡公司接到申訴之後會展開調查，為消費者解決爭議，消費者無須負擔盜刷金額。

理財規畫師(certified financial planner，CFP)葛瑞沃爾(Gary Grewal)說，超市、藥局購物的小額花費也應使用信用卡付帳。他說，消費者在這些地方買東西，如果想要省錢或控制預算，也可直接使用現金。

對於有能力一次付清的高額消費，適合使用信用卡。葛瑞沃爾舉例說，想買要價1萬1000元的後院設施，或買4000元的露台家具，如果消費者可以一次付清，不會衍生利息，就可以刷卡。

以下項目則是以信用卡付帳之前必須三思的消費：買車、農民市集(Farmers Markets)、醫院費用、房租。

黃菲狄說，例如買車等金額較高的開銷，如果使用現金，通常可以爭取到更優惠的折扣。農民市集攤販經營小生意，經常不接受刷卡，或者接受刷卡但須加收手續費，黃菲狄表示，如果購買10元的物品，但收續費就要3元，等於是多繳了將近三分之一的錢。

專家指出，消費者如果知道醫院帳單有能力一口氣付清，便可以使用信用卡，但如果無法付清則會有卡債問題。黃菲狄說，民眾如果積欠醫療費用，不妨直接與醫療院所協商償還方式，或者透過醫療院所的收費部門尋求其他協助。

葛瑞沃爾說，若刷卡繳交房租，可能衍生其他手續費用，各種費用可能迅速累積，對於刷卡現金回饋造成負面影響。

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