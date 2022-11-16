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年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

記者顏伶如／即時報導
年底過節手頭變緊，民眾者除了節流，也可考慮開源，尋找能否向政府申請補助。Getty Images
年底過節手頭變緊，民眾者除了節流，也可考慮開源，尋找能否向政府申請補助。Getty Images

通膨高漲，數以百萬計美國民眾2022年底過節手頭變緊。消費者除了節流，也可考慮開源：尋找能否向政府申請補助。根據家庭收入、成員人數而訂，某些民眾可能適用於各種補助計畫，尤其是尚未申報2021年聯邦所得稅的納稅人。

國稅局(IRS)今年10月中旬發信給大約900萬可能符合資格的民眾，提醒不要錯過應有福利，例如2021年「紓困退稅抵免」(recovery rebate credit)、「擴大兒童扺稅福利」(expanded child tax credit)、「工作所得抵稅」(Earned Income Tax Credit，EITC)等。符合領取資格的民眾必須在11月17日之前透過國稅局免費報稅(Free File)平台IRS.gov/freefile申請。

依照家庭收入狀況，可以向政府拿錢的方式包括：

＊兒童抵稅福利

每名兒童最高抵稅額度為3600元，但民眾必須在11月17日之前完成2021年所得稅報稅，才能拿到款項。

＊工作所得抵稅

無子女的中低收入勞工最多可拿1502元，育有一名兒女勞工最多可拿3618元，育有兩名兒女勞工最多可領5980元，育有三名以上兒女勞工則可拿6728元，但同樣也要要11月17日之前完成報稅。

＊紓困退稅抵免

俗稱為紓困支票的紓困退稅抵免，符合資格的民眾最高可領1400元，每名符合資格的兒童或已成年被撫養人也可領1400元，但民眾一樣要完成申報2021年所得稅才能拿到錢。

＊兒童和受撫養人照護費用抵稅(Child Dependent Care Credit)

符合資格者一人可獲抵稅金額4000元，兩人可獲抵稅8000元，必須完成2021年所得稅申報才能領取。

＊聯邦學貸豁免(Federal Student Loan Forgiveness)

這項計畫面臨訴訟挑戰，法院最終判決出爐之前，學貸暫時無法豁免。

＊學貸退款支票(Student Loan Refund Checks)

受到疫情影響，2020年3月暫停學貸償還後仍然繳款的某些民眾，已經收到退款支票。

＊貧困家庭臨時援助(Temporary Assistance for Needy Families，TANF)

育有兒女的家庭如果家長或其他親人無法照顧基本生活需要，這項計畫將提供財務援助。各州的計畫運作經費來自聯邦衛生部。

＊緊急房租援助計畫(Emergency Rental Assistance)

民眾可以查看是否符合財政部的緊急房租援助的申請資格，財政部經費是直接提供給各州政府、地方政府及美洲原住民部落。

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