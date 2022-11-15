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新聞分析／中畫「水火不容」紅線 台灣問題美中角力

10月PPI低於預期 成為通膨趨緩最新跡象

信用卡利率攀至37年來新高 這些是你該知道的

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
信用卡利率從今年以來快速攀升，創下近37年來的最高紀錄。Getty Images
信用卡利率從今年以來快速攀升，創下近37年來的最高紀錄。Getty Images

信用卡利率從今年以來快速攀升，創下近37年來的最高紀錄。根據銀行利率的資料，今年11月的第二周購物未還款年利率 (Purchase Annual Percentage Rate, APR) 高達19.04%，是自1985年以來的最高紀錄，次高紀錄出現在1991年7月的第一周，當時利率為19.00%。今年以來利率彈升了2.75個百分點，是年度最大漲幅。

在聯準會努力打擊通膨下，導致利率快速攀升，影響了一般大眾的借貸成本，以及背負著卡債的族群。在短期內利率不會降低的情況下，以下是使用信用卡時該注意的幾件事。

首先，了解當利率走高時，風險是甚麼？如果卡債金額為$5000，在利率為16.3%且只償還最低金額時，將費時185個月、總共要支付$5517來償還債務。如今利率為19.04%，同樣金額將費時191個月、總共要支付$6546來償還債務。這些可是花費在時間與金錢上真真實實的數字。

有個快速降低信用卡負債的方法是，若符合資格，可申請一張分期零利率的信用卡，將現有的高利息信用卡負債移轉至零利率的新卡，寬限期為21個月，雖然有3-5%的移轉費用，但利用這段零利息的時間，可以讓卡債族有喘息的機會，並開始分期償還債務。

從支票帳戶設定信用卡消費每月自動還款，並且還款金額高於最低繳費金額，是獲取分期零利率機會的敲門磚，早日擺脫負債。此外，如果信用分數夠高，可申請一筆長期低利貸款，例如利率6%、為期5年，以減輕還款壓力。

不管採取哪一種策略，現在開始就好好管控信用卡的償還金額，別讓高利率吃掉你的錢！

利率 信用卡 貸款

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