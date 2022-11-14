紅藍卡開放登記期 避免犯下5項昂貴錯誤

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)開放登記期(open enrollment)已於10月15日開始，12月7日即將截止。Getty Images

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)開放登記期(open enrollment)已於10月15日開始，12月7日即將截止。許多退休族覺得開放登記期手續頗為複雜，例如搞不清楚傳統聯邦醫療保險(Original Medicare)與聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage Plans)的不同，或者對鋪天蓋地的廣告看得眼花撩亂。統計顯示，聯邦醫療保險計畫參加者當中，每10人只有4人會每年檢視參加項目。

聯邦醫療保險計畫開放登記期最常出現的錯誤，包括沒有確認醫師明年是否仍在系統範圍內、沒有為D部份(Part D)處方藥物計畫與其他可能選項進行比價。聯邦醫療保險計畫參加者在開放登記期最常犯的五大錯誤有：

1. 沒有查看自己的醫師是否在2023年計畫裡

參加聯邦醫療保險優勢計畫的民眾，通常只能選擇系統內的醫師，續約之前最好確認自己喜歡的醫師明年是否還參加計畫。

2. 沒有為處方藥物計畫比價

不管是傳統聯邦醫療保險或聯邦醫療保險優勢計畫，處方藥品給付方案可能每年不同。固定服用的處方藥說不定明年將漲價，或者不再列入給付範圍。民眾可以登入Medicare.gov網站，查看領取藥物紀錄以及適合計畫有哪些。

3. 以為所有醫師都接受優選醫療機構計畫

保費 較高的優選醫療機構計畫(preferred provider organization，PPO)，讓參加者可以前往系統外的醫師就診，但並不是所有醫師都接受系統外的方案。舉例來說，對絕大多數聯邦醫療保險優勢計畫來說，佛羅里達州馬友診所(Mayo Clinic)屬於系統外的服務，並不接受系統外聯邦醫療保險優勢計畫會員掛號。專家指出，民眾可以選擇傳統聯邦醫療保險搭配俗稱「差額保險」(Medigap)的聯邦醫療保險補充保險(Medicare Supplement Insurance)。

4. 被廣告噱頭說服

某些聯邦醫療保險優勢計畫廣告打出免保費、助聽器補助或牙齒、視力保健服務，但專家指出，牙齒保健給付項目其實極少，助聽器也一樣，因此更換計畫之前必須仔細比較方案細節。

5. 拖太久才開始研究

不要拖到截止期限前最後一周或最後一天才開始研究各種方案的異同。如果有疑問，可以向州健康保險援助計畫(State Health Insurance Assistance Program，SHIP)尋求免費的客觀諮詢意見。