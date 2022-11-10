商家發行的信用卡 看似優惠其實不盡然

商家所發行的信用卡有優點也有缺點，在點頭申辦前最好先了解箇中差異。取自pexels

年底假期將屆，到處充斥著歡樂的購物氣氛，在未來數周內，許多人會發現自己頻繁出入商場、賣店，以完成所有採購清單，而在結帳的櫃檯，商家或許會提供顧客申辦企業信用卡 的機會，為了省下一大筆錢，許多人會在當場便點頭接受了。但商家所發行的聯名信用卡也有缺點，在下次點頭申辦前最好先了解箇中差異。

獲取商家信用卡有利的一面

有一張商家的信用卡，可以經常獲取獎勵點數，並轉換成可消費的金額，還可以在第一次購買時得到折扣優惠。

例如在店內購買了$250的衣服，如果申辦一張該商店的信用卡，在第一次購買時可以省下20%，當場便省下$50。加上有些商家的信用卡持續對持卡人提供一些激勵措施，例如在折扣期間，還可以額外得到10至15%的優惠，而且僅限於持有商家信用卡的顧客。

獲取商家信用卡不利的一面

當申辦了某個商家信用卡後，這張卡只能在該商家使用，對日後若要再申請一張新卡的信用分數沒有太大幫助。

此外，從商家所發行的信用卡所得到的紅利點數，只能該商家兌換；而如果是用一般的信用卡購物，能得到真正的返現，可以購買任何食物、日用品等必需品；而且商家發行的信用卡紅利點數通常有期限，一個不注意，在你使用之前，或許它們便失效了。

該不該辦張商家發行的信用卡?

如果短期內不想申請其他新的信用卡，或是平常多半在這家商店購物，這樣或許半張商家發行的信用卡可以省點錢；但在申辦一張商家發行的信用卡前，最好仔細閱讀條文，以了解帳戶的相關規則。