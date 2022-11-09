你的員工福利到底值多少錢？考慮辭職前先想一想

雇主為勞工提供的員工福利到底值多少錢？勞工統計局統計顯示，通常員工福利占薪酬大約30%以上。取自pexels

雇主為勞工 提供的員工福利(Employee Benefits)到底值多少錢？勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)統計顯示，通常員工福利占薪酬大約30%以上，要具體計算數字則頗有難度，例如要了解雇主為勞工健保、退休 等計畫負擔比例為何。某些員工福利則有著非金錢的價值，相同福利方案在不同員工之間獲得的感受也各有差別。

舉例來說，患有某些疾病的勞工，對於雇主擔保的殘障或人壽保險 可能相當珍惜，特別是如果保險方案屬於投保不易、開銷昂貴的類型。與沒有背負學貸的勞工相比，有著償還學貸壓力的民眾，可能對於降低學貸債務的計畫較為心動。人力資源顧問機構美世(Mercer)指出，最常見的員工福利包括：

＊健保：雇主負擔5000元至2萬元之間

雇主提供的健康保險計畫，內容從最基本的簡單款到豪華版都有。專門研究短期健康保險計畫的「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)指出，平均來看，雇主去年為單身勞工7739元健保年費負擔了83%，為2萬2221元的勞工家庭健保年費則負擔約73%。

＊退休存款計畫：雇主提撥員工薪水的3％到10%之間

調查顯示，退休存款計畫是僅次於健保計畫之後，最受勞工歡迎的員工福利。絕大多數401(k)退休帳戶都有僱主相對提撥機制，等於雇主免費發錢，讓勞工壯大退休存款。常見的相對提撥方式為，員工把薪水6%存進退休帳戶時，雇主將相對提撥金額的50%存入帳戶，或者員工把薪水的3%至6%存入退休帳戶時，每存1元就可獲得雇主相對提撥也存入1元。

＊其他福利：零到數千元之間不等

為勞工提供牙齒保險的雇主，通常每年為每名員工負擔開銷為500元至2500元之間。為勞工提供人壽保險的公司，每年為每名勞工的保費則在100元到300元之間，殘障保險花費則約250元到1500元之間。