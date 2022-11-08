我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫何時鬆綁？機構：最可能落在2023年第二季

19億的苦苦等待 勁球中獎號碼開出

積極理財 管理支票帳戶的7個簡單方法

記者顏伶如／即時報導
為了個人財務健康著想，投注某些時間好好研究支票帳戶，確有必要。取自pexels
為了個人財務健康著想，投注某些時間好好研究支票帳戶，確有必要。取自pexels

管理支票帳戶(checking accounts)有時頗費功夫，但專家指出，為了個人財務健康著想，投注某些時間好好研究，確有必要。支票帳戶是金錢流向的起點，例如繳交帳單、轉錢到存款帳戶(savings account)或投資帳戶(investment accounts)，因此要以積極態度認真管理。

專家指出，以下7項簡單步驟可以讓支票帳戶變得井然有序，增進財務健康。

一、知道帳戶餘額有多少

了解支票帳戶裡有多少錢，才能看清自己的財務處境。知道帳戶餘額的方式很多，除了上網查看之外，還可以設定手機通知，詢問銀行櫃台人員，或撥打銀行的服務專線，以及透過自動提款機(ATM)查看帳戶餘額。

二、下載銀行的應用管理程式

專家指出，銀行的應用程式非常安全，消費者可以放心地隨時從手機查看帳戶動態，了解各種付款進度、支票入帳情形。

三、避免多繳手續費

某些銀行對支票帳戶收取帳戶管理月費，但存款餘額達到某個金額，費用則可免收。帳戶透支手續費(overdraft fees)是民眾常常遇到的問題，如果遲遲未繳，信用評分(credit score)將受到影響。有些銀行提供帳戶透支保護(overdraft protection)，但消費者可以自行設定帳戶餘額不足的通知，每當餘額變零或不到某個金額時，便會收到通知。

四、設定自動存款與自動付款

對於雇主將薪水自動存入勞工的支票帳戶，某些銀行提供提前動用薪水支票(early paycheck access)服務。定期要繳交的帳單，例訂閱服務、汽車貸款或房貸，設定支票帳戶自動付款可以避免忘記繳交帳單的狀況，進而讓信用評分得以提升。

五、抓緊可能獲利的機會

支票帳戶存款豐厚可讓人有安全感，但同時也代表著喪失賺取利息的機會。申請高獲利存款帳戶(high-yield savings accounts)並連結到支票帳戶，可以讓暫時不會用到的錢能賺些利息。

六、不要錯過帳戶提供的服務

許多銀行為支票帳戶客戶提供的服務包括防止身分竊盜(Identity theft)、消費或餐廳折扣、購買商品保固期延長、消費者購物保護、健康打折卡等。

七、考慮合併帳戶

如果名下擁有多個支票帳戶，例如高中時期父母幫忙開設的帳戶，可以考慮合併到一個主要的帳戶，方便管理。

支票 手機 貸款

上一則

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

延伸閱讀

理財百科／7方法 報稅可省錢

理財百科／7方法 報稅可省錢
勁球頭獎逐年領取 數額是一次領完2倍

勁球頭獎逐年領取 數額是一次領完2倍
聰明理財法

聰明理財法
上班族理財 他20幾歲只存現金就擁有第一桶金

上班族理財 他20幾歲只存現金就擁有第一桶金

熱門新聞

好市多近日又有一項商品因被舉報有食安疑慮而被迫下架。Shutterstock

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

2022-11-02 10:01
疫情爆發至今已經3年，超市裡經常有某項食品突然缺貨之後又再度出現時，接著又有其他食物消失。取自pexels

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

2022-11-03 10:11
了解奇亞籽的功效之後，就知道為何要立刻將它納入你日常生活的飲食清單了。取自pexels

神奇奇亞籽 今天起就將它納入飲食清單

2022-11-03 10:07
年末將迎來感恩節與聖誕節假期，專家提供的幾個秘訣，讓你搭乘飛機更划算。取自pexels

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

2022-11-02 10:00
大型知名零售業者積極搶佔市場，但連鎖有機超市Trader Joe's獨守到店購物的傳統模式。Getty Images

網購送貨到家成風潮 Trader Joe's為何敢不這麼做？

2022-11-04 10:13
租車時別忘了帶保險證明，租車公司在交給你鑰匙前會要求檢視文件。取自pexels

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

2022-11-06 12:05

超人氣

更多 >
19億的苦苦等待 勁球中獎號碼開出

19億的苦苦等待 勁球中獎號碼開出
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？
裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會

裴洛西議長生涯將結束 共和黨料掌握國會
英國培植出的抗癌紫番茄 明年在美國也吃得到

英國培植出的抗癌紫番茄 明年在美國也吃得到
從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」

從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」