積極理財 管理支票帳戶的7個簡單方法

為了個人財務健康著想，投注某些時間好好研究支票帳戶，確有必要。取自pexels

管理支票 帳戶(checking accounts)有時頗費功夫，但專家指出，為了個人財務健康著想，投注某些時間好好研究，確有必要。支票帳戶是金錢流向的起點，例如繳交帳單、轉錢到存款帳戶(savings account)或投資帳戶(investment accounts)，因此要以積極態度認真管理。

專家指出，以下7項簡單步驟可以讓支票帳戶變得井然有序，增進財務健康。

一、知道帳戶餘額有多少

了解支票帳戶裡有多少錢，才能看清自己的財務處境。知道帳戶餘額的方式很多，除了上網查看之外，還可以設定手機 通知，詢問銀行櫃台人員，或撥打銀行的服務專線，以及透過自動提款機(ATM)查看帳戶餘額。

二、下載銀行的應用管理程式

專家指出，銀行的應用程式非常安全，消費者可以放心地隨時從手機查看帳戶動態，了解各種付款進度、支票入帳情形。

三、避免多繳手續費

某些銀行對支票帳戶收取帳戶管理月費，但存款餘額達到某個金額，費用則可免收。帳戶透支手續費(overdraft fees)是民眾常常遇到的問題，如果遲遲未繳，信用評分(credit score)將受到影響。有些銀行提供帳戶透支保護(overdraft protection)，但消費者可以自行設定帳戶餘額不足的通知，每當餘額變零或不到某個金額時，便會收到通知。

四、設定自動存款與自動付款

對於雇主將薪水自動存入勞工的支票帳戶，某些銀行提供提前動用薪水支票(early paycheck access)服務。定期要繳交的帳單，例訂閱服務、汽車貸款 或房貸，設定支票帳戶自動付款可以避免忘記繳交帳單的狀況，進而讓信用評分得以提升。

五、抓緊可能獲利的機會

支票帳戶存款豐厚可讓人有安全感，但同時也代表著喪失賺取利息的機會。申請高獲利存款帳戶(high-yield savings accounts)並連結到支票帳戶，可以讓暫時不會用到的錢能賺些利息。

六、不要錯過帳戶提供的服務

許多銀行為支票帳戶客戶提供的服務包括防止身分竊盜(Identity theft)、消費或餐廳折扣、購買商品保固期延長、消費者購物保護、健康打折卡等。

七、考慮合併帳戶

如果名下擁有多個支票帳戶，例如高中時期父母幫忙開設的帳戶，可以考慮合併到一個主要的帳戶，方便管理。