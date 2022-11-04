跟著這些名人富豪 學習如何省錢、存錢

成為富翁是所有人的夢想，但除了開源以外更要節流，才能有效積纂財富。Getty Images

成為富翁是所有人的夢想，但除了開源以外更要節流，才能有效積纂財富；MSN新聞網報導了一些知名富豪，一起來看看他們都怎麼存錢的，偷學幾招搞不好下一個百萬富翁就是你。

1. 克莉絲汀．貝爾(Kristen Bell)：為冰雪奇緣(Frozen Fever)安娜公主配音而紅遍全球的克莉絲汀．貝爾，身價高達4000萬元；她表示自己不管多有錢，都會用折價券購物；她說：「我買東西一定會用折價券，特別是Bed Bath & Beyond用折價券都可以打八折，如果買空調之類的東西，甚至可以下殺兩折。」

2. 莎拉．布雷克利(Sara Blakely)：知名慈善家布雷克利身家10億元，她的秘訣就是「永遠留下一筆最低金額在身上」；她說：「存錢和留著一筆絕對不動的備用金真的很重要，固定把每個月薪水的一部份撥過去，是個很簡單的自動存錢法。」

3. 巴菲特 (Warren Buffett)：身家1040億元的巴菲特大概是股民心中的神，他在1988年給Berkshire Hathaway股東年會的公開信中表示，如果持有股票 的公司表現不錯，那最好永久持股，但大部分人都是股票回本、有盈餘後就脫手，這樣很難留住財富。

4. 庫班(Mark Cuban)：身價50億元的達拉斯獨行俠隊老闆庫班指出，省錢的妙招就是「不要過超出能力範圍的生活」，就算只能過得像個窮留學生一樣也是；他說：「最大的敵人就是帳單，當你欠愈多壓力就愈大，你也愈難達成目標；能夠過的多便宜，那你的選擇就會多大。」

5. 歐萊利(Kevin O'Leary)：身價4億元的富豪投資人歐萊利建議大家不要買車，連租都不要；他說：「車子要保養、保險、維修、繳稅，開久了還貶值，這根本是在浪費錢」，他推薦大眾交通工具或優步(Uber)、Lyft等共享乘車的模式移動。

6. 雷寧(Chris Reining)：年僅30歲就退休的他表示，省錢要從小地方省起，因為要你做出重大改變時，大部分人都做不到；他說：「很多人都說什麼『5塊錢的咖啡 而已沒差啦』，但省下一杯5元的咖啡就是最好的開始；因為如果要你把房子或車子賣掉，這種變化太全面了，很多人做不到。」