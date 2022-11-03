各家銀行祭出開戶獎勵 從100元到最高2000元不等

銀行為了吸引新客戶，提供誘人的開戶獎勵給新開設的支票或儲蓄帳戶所有人，以及新的信用卡客戶。Getty Images

各家銀行為了吸引新客戶，會提供誘人的開戶獎勵給新開設的支票 (checking)或儲蓄 (saving)帳戶所有人，以及新的信用卡客戶。如果你新開的帳戶符合特殊的條件的話，可以獲得100元、300元、甚至2000元的獎勵，這是目前銀行送出的開戶獎勵中最大手筆的。

究竟是哪家銀行可以得到開戶獎勵呢？多數的銀行例如Wells Fargo和道明銀行(TD Bank) 等都有，但要得到大通銀行(Chase)的2000元獎勵金，需要轉入25萬元到CPC (Chase Private Client) 帳戶或是存入30萬元到花旗銀行的Citigold理財帳戶。雖然要獲得高額獎勵的門檻頗高，但對於擁有高現金流量的人則可以考慮。

大通及花旗銀行2000元獎勵的條件為：

‧ 大通銀行CPC帳戶的2000元獎勵適用於2022。需要轉入至少25萬元到新開帳戶並維持此一金額90天，資產包括支票、存款、股票或基金等投資 ，大通銀行會在符合條件的40天後，提供$2000獎勵。

‧ 花旗銀行Citigold的2000元獎勵適用於2022。需要開立新的Citigold支票帳戶後，在20天內存入30萬元，並維持或增加此一金額60天，花旗銀行會在符合條件的21天後，提供$2000獎勵。

其他的開戶獎勵雖然沒有高達2000元，但提供的促銷方案仍值得考慮。例如：

‧ 大通Total Checking帳戶：新開户在90天内收到一筆 direct deposit（多半是公司發的工資），就可收到 $200獎勵，若同時開設儲蓄帳戶，在30天內至少存入15000元，並且保持90天，便可以獲得另外$300獎勵。

‧ 大通 Secure Banking帳戶: 新開戶者在15天內透過簽帳卡、購物、Zelle轉帳、線上付款等方式完成10筆轉帳交易，即可獲得$100獎勵。

此外，有些銀行提供線上開立儲蓄帳戶的獎勵，例如：

‧ Discover 線上儲蓄帳戶：在開戶30天內存入1萬5千元，可獲$150獎勵；開戶30天內存入2萬5千元，可獲$200獎勵。

‧ 道明銀行Simple Savings帳戶：線上新開儲蓄帳戶，在20天內至少存入1萬元，並維持90天，便可獲得$200獎勵。帳戶維持至少$300，便免收月費。

不論是否能獲得$2000或是$100的獎勵，在選擇銀行帳戶時，除了獎勵之外，還要考量帳戶月費、年度複合的百分比收益率（Annual Percentage Yield, APY）、最低維持金額和帳戶種類。例如某個帳戶雖然獎勵低，但APY較高，就比高獎勵、低APY對一般存戶來說，是更好的選擇。