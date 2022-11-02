羅斯個人退休帳戶 沒有工作的配偶也能擁有

羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)是稅後資金的投資帳戶，但增值部分免稅。Getty Images

羅斯個人退休 帳戶(Roth IRA)是稅後資金的投資帳戶，但增值部分免稅。該帳戶在任何主要經紀公司都可開戶，符合收入條件的人2022年最多可存入6000元，50歲以上者可存入7000元。

Roth IRA有以下六大特點：

一，隨時提取

Roth IRA可隨時提取，且不會有任何罰金。如果每年存入6000元，五年後可取3萬元。但通常需將增值部分留下，以使帳戶繼續成長。

二，提前支取免罰金

Roth IRA雖是「個人退休帳戶」，但存入的資金不必然是用於退休目的，支取的資金可用於醫療費、學費或家庭裝修，不會被課以10%的罰金。

三，無工作配偶的Roth IRA

沒有工作的人不能擁有雇主提供的401(k)退休帳戶，但沒有工作的配偶也可有Roth IRA，被稱為「配偶Roth IRA」。

擁有「配偶Roth IRA」需滿足夫婦雙方的收入標準，要遵守個人退休帳戶和Roth IRA的規定。2022年是年收入不超過20萬4000元的家庭可按最高額存入，20萬4000元至21萬4000元遞減，超過21萬4000元的夫婦不能存入一分錢。

四，省稅

Roth IRA可以省稅，最多可省50%。但共同報稅 的夫妻如果收入超過4萬1000元則達不到50%，收入4萬4001元至6萬8000元的夫妻可省10%，收入4萬1000元至4萬54000元省20%。不同收入的人節省多少，可在國稅局 網站查詢。

五，後門Roth IRA

如果收入太多要存入Roth IRA，可通過後門Roth IRA進行。

後門Roth IRA不是將錢直接存入，而是首先存入傳統IRA，之後可轉成Roth IRA。但兩者之間的轉換需繳稅，如果收入水平處於低檔次的稅率，繳稅額也相對較低，因此省稅效果最佳。帳戶間的轉換貌似簡單，但需謹慎處理，最好請會計師協助。

六，監管Roth IRA

通常需年滿18歲才能開Roth IRA，但國稅局允許家長為未成年子女設立Roth IRA，不過子女需有報稅收入，且不僅只是做家務的收入。