我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

以正義使者之姿守護集票箱？司法部：恐觸聯邦法律

學會和國稅局打交道 報稅7訣竅不可不知

編譯周芳苑／即時報導
納稅失誤不得，清楚了解美國報稅系統至關重要。取自pexels
納稅失誤不得，清楚了解美國報稅系統至關重要。取自pexels

納稅是把辛苦賺的錢交給政府，沒有人樂意，但國稅局審計查稅又令人恐懼，失誤不得。清楚了解美國報稅系統至關重要，以下七個報稅訣竅不可不知。

第一點，國稅局「審計」(audit)查稅多半只是信件，不必過度恐懼。一般人害怕的是辦公室或現場審計(office /field audits)，過去十年資料被控出來細審，極罕見，根據稅務公司 H&R Block ，77%審計是郵寄審計，國稅局要求提供足以佐證報稅內容的文件。國稅局每年約發送400萬份CP 2000通知(Notice CP-2000)，通常因為申報收入與實際收入不匹配。

第二點，即使郵件審計也不常見。2021 年，1.6 億份所得稅申報表中，審計僅佔 0.04%，65萬9003審計中約55萬9000 件是通信審計，僅10萬份是現場審計，僅佔0.00625%。

第三點，務必按時報稅。即使對報稅結果不滿意，還是要申報、繳欠款，如果未在到期日前報稅，將按月課 5% 罰款、最高 25%。

第四點，須自行了解稅收減免(tax deduction)和抵稅額(tax credit)。假如選用逐項列舉扣除額(itemizing your deductions)，務必自己做功課深入研究哪些項目可列舉。

第五點，可尋求分期納稅。國稅局通常允許欠稅金額不超過5萬美元的人採行長期分期付款，須付罰款和利息，欠稅和罰款達10萬美元者可採最多180天的短期付款計劃。

第六點，可與國稅局溝通，針對多年未繳稅款協商分期小額付款；在專家律師等外力緩解及協助下，國稅局可能願意酌量降低欠稅。

第七點，善用免費報稅。2021年，全美90%採電子報稅，許多納稅人付高價買報稅軟體，事實上，國稅局與報稅公司合作，提供線上「國稅局免費申報」(IRS Free File)系統，允許調整後總收入不超過7萬3000 美元的人免費提交聯邦申報表，有些州稅申報也免費。根據國稅局最新報告，2020 年全美71% 有資格使用免費申請服務，但利用率僅 4%。

報稅 國稅局 IRS

上一則

年歲漸增 5種聰明飲食習慣增加肌肉力

延伸閱讀

國稅局徵志工加入2023年報稅服務 維州費郡需雙語者

國稅局徵志工加入2023年報稅服務 維州費郡需雙語者
現金付員工薪水逃稅 華男被罰近10萬

現金付員工薪水逃稅 華男被罰近10萬
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法
401K退休帳戶每年存款上限 國稅局調高至2.25萬

401K退休帳戶每年存款上限 國稅局調高至2.25萬

熱門新聞

不論是為了方便、或是懶得清洗新鮮的食物，冷凍食品越來越受到民眾青睞。取自pexels

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

2022-10-25 10:27
好市多黑五促銷活動從10月31日起至11月底為止。Getty Images

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

2022-10-31 10:06
注意日常生活中喝的飲料，避免危害健康。取自pexels

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

2022-10-28 10:33
退休族每月可領取社安金的最高金額為4194元，能否拿到取決於三大關鍵因素。Getty Images

想每月領取最高金額社安金4194元 有3大關鍵要素

2022-10-28 10:34
豪華觀景列車「落磯山登山者號」秋季和春季優惠即將截止。取自Rocky Mountaineer網站

豪華列車洛磯山登山者號 淡季促銷優惠10月底截止

2022-10-28 10:41
年底接近，納稅人也到了思考如何為2022年所得稅申報時節稅，甚至讓未來幾年也能省錢的辦法。取自pexels

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

2022-10-26 10:22

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子