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想每月領取最高金額社安金4194元 有3大關鍵要素

記者顏伶如／即時報導
退休族每月可領取社安金的最高金額為4194元，能否拿到取決於三大關鍵因素。Getty Images
退休族每月可領取社安金的最高金額為4194元，能否拿到取決於三大關鍵因素。Getty Images

從理論上看，退休族每月可領取社安金的最高金額為4194元，但並非每個人都能達標。

能否拿到最高額度社安金，三大關鍵因素包括是否屆滿完全退休年齡(full retirement age，FRA)才申領、職場生涯工作年數以及收入多少。想要每個項目都符合門檻，並不容易。

＊屆滿完全退休年齡卻延後領取社安金，可以讓社安金收入增加。根據出生年份不同，完全退休年齡為66歲或67歲，屆滿完全退休年齡之後，每延遲一個月領取社安金都有延後領取點數可以累積，通常可讓社安金因此增加24%到32%之間。

如果想拿到4194元最高金額，就要有32%的增加幅度，換算起來就是66歲屆滿完全退休年齡，但到70歲才開始領取社安金。1943年至1954年之間出生的民眾，完全退休年齡為66歲，這個區段出生的民眾如今至少已68歲，只要尚未領取社安金，都有機會持續創造提高金額的空間。

＊至少在職場工作35年，是領取最高額社安金的另一個關鍵因素。社安金的計算將以35年工作期間經過通膨換算的平均收入為根據。如果工作未滿35年，沒有工作的年份將以零計算，導致社安金金額因此降低。

＊收入多寡是重點所在，勞工在35年以上工作期間如果繳交最高額度的社安稅(social security taxes)，也就是收入必須等同或超過應繳社安稅最高門檻，才有希望拿到最高額的社安金。以2022年為例，應繳社安稅的最高門檻為年收入14萬7000元，到2023年將調整為16萬200元。

年收入14萬7000元是美國勞工年薪中位數5萬5640元的兩倍半。根據統計，在2022年當中，全美勞工人口當中只有6%達到這個收入。如果要以這個標準乘以35，符合標準的人數則將進一步減少。

專家指出，即使無法拿到最高金額的社安金，民眾還是有努力空間，只要持續留在職場工作，便有助於增加未來的社安金收入。另一個策略則是讓應稅工作所得提高，例如爭取升遷、跳槽到高薪職位，或者兼差。

社安金 退休 勞工

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