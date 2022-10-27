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薪水提撥部分放401k 還有這3個意想不到的好處

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
401(k)計畫透過長期累積、半強迫式的方式，讓勞工退休後的生活可以輕鬆一點。取自pexels
401(k)計畫透過長期累積、半強迫式的方式，讓勞工退休後的生活可以輕鬆一點。取自pexels

國稅局(IRS)日前宣布，數以百萬計401(k)退休帳戶每年存款上限，2023年將比目前的2萬500元增加2000元，來到2萬2500元。納稅人每年可以放進個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)的存款上限，則將從目前的6000元調高至6500元。

多數上班族都已知道401(k)如何運作：透過員工、雇主每月發薪前提撥部分比率的金額至員工的個人退休金帳戶，帳戶只存不領，至 59.5 歲後才可提領、70.5 歲則強制提領。

401(k)計畫透過長期累積、半強迫式的方式，讓勞工退休後的生活可以輕鬆一點。401(k) 帳戶確實能幫助個人累積財富，但這不是唯一的好處，以下三個附加的好處，或許有些人沒有想到過。

1. 可以減少為退休準備所存的錢

許多雇主會提供 401(k) Match (配比制度) 做為獎勵人才的重要機制，同時也鼓勵員工多參與401(k) ，如果可以的話，盡可能提高提撥率。401(k)計畫會讓你降低個人需求、減少花費，以便達到退休目標。如果能存下所有能存的錢，或許還可以幫助你提早退休。

未加入 401(k) 的勞工，現在還有時間可以申請2022的配比計畫，可以詢問公司人資部門需要提撥多少金額，把這筆錢先從薪水中扣除，並在今年結束前盡可能存下足額的數字。

此外，現在就可以開始規劃2023年的計畫，計算出明年扣除個人所需要的花費、可提撥的最高金額，並確認可以達到所提出的401(k)計畫目標。

2. 可以減少須繳稅的收入

大多數的401(k) 有延後課稅、即遞延所得稅（Tax Deferred）的好處，意即當你存入部分薪資進入 401(k) 帳戶時，提撥的金額可以從當年的應稅收入（Taxable Income）內扣除。例如一年收入是50000元，存了5000元到 401(k)，政府計算你的應稅收入便是45000元，降低了繳稅金額。

但這不代表這些錢可以永遠不必繳稅，等 401(k) 期滿要領出時，連同本金與投資收益再以當時的所得稅率合併繳交。當然這會是一筆不小的數目，除非從現在到退休前，你的收入大幅減少。

若是選擇 Roth 401(k) 帳戶則有不同的繳稅規則，加入Roth 401(k) 帳戶的人迅速增加，這是因為在未來提領時可完全免稅，但是在存入時，則會依照個人當時的所得標準預先扣稅。

如果你的公司有提供兩種計畫，可以將錢各存入一邊或是只選擇一個，不過要記住，2022年401(k) 的提撥上限，50歲以下是20500元、50歲以上是27000元。而這個金額是兩種計畫的總額，不是可以個別存入的數字。

3. 所存的錢不會被債權人拿走

根據勞工退休收入保障法案(The Employee Retirement Income Security Act, ERISA) 規定，債權人不能從401(k) 帳戶扣取勞工的欠債，或是雇主聲請破產，也是一樣。不是所有退休帳戶都提供這類保障；當然最好永遠都用不上，但有必要知道自己的權益。

ERISA並未提供所有的債權保護，如果欠債對象是前配偶或是國稅局，可能就要動用到401(k)帳戶內的資金，但這種情形並不常見。

了解以上這些後，應該可以激勵你積極投入401(k)計畫，如果因為通膨或是即將來到的假期消費，讓你無法立刻開始存錢，至少可以開始規劃明年的401(k)計畫。

401(k) 退休金 勞工

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