各州稅率.消費水平.氣候差異大 選擇適合自己退休的州

各州稅率、消費水平、氣候等條件頗有差異，退休族選擇落腳某些州，在收入相等的情況下，能夠獲得較多好處。取自pexels

擁有舒適退休 生活是許多人追求的夢想，但各州稅率、消費水平、氣候等條件頗有差異，退休族選擇落腳某些州，在收入相等的情況下，能夠獲得較多好處。以2022年為例，全美最適合退休民眾居住整體評分最高的州是佛羅里達州，因為稅率較佳、氣候宜人，生活開銷也較實惠。

專家指出，退休族若有搬家打算，應該徵詢財務顧問意見，找出最適合個人條件的地點。研究顯示，民眾若有財務顧問協助，對於經濟問題將較放心，退休之後平均手頭將多出15%的金錢可以使用。

如果「減輕稅務負擔」是退休生涯目標的重要項目之一，有幾個州特別值得考慮，包括不收個人所得稅的州、不徵收退休收入稅的州，以及對退休收入稅提供大幅折扣的州。雖然許多州不對居民徵取州所得稅，但以下幾州的銷售稅、房產稅、繼承稅、遺產稅等綜合條件，都對退休族相對有利：阿拉斯加州、佛州、喬治亞州、密西西比州、內華達州、南達科他州、懷俄明州。

如果對於以上七州興趣不大，接下來同樣有著稅務好處的18州，一大優點則是州政府不對社安金課稅。然而，州政府還是有其他辦法創造稅收來源，以華盛頓州為例，雖然州政府不收所得稅，但州銷售稅則有6.5%。這18州包括：阿拉巴馬州、阿肯色州、科羅拉多州、德拉瓦州、愛達荷州、伊利諾州、肯塔基州、路易西安納州、密西根州、新罕布夏州、奧克拉荷馬州 、賓州、南卡羅來納州、田納西州、德州、維吉尼亞州、華盛頓州、西維吉尼亞州 。

根據「聯邦跨部會論壇老年統計」(Federal Interagency Forum on Aging Statistics)，65歲以上美國民眾最喜歡居住的6州依次為：緬因州、佛州、西維吉尼亞州、佛蒙特州、蒙大拿州、德拉瓦州。