我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄法院駁回美國女籃明星格林納上訴 維持9年徒刑

中共新常委蔡奇「訪台網誌」遭刪 學者：不能傳達錯誤訊息

各州稅率.消費水平.氣候差異大 選擇適合自己退休的州

記者顏伶如／即時報導
各州稅率、消費水平、氣候等條件頗有差異，退休族選擇落腳某些州，在收入相等的情況下，能夠獲得較多好處。取自pexels
各州稅率、消費水平、氣候等條件頗有差異，退休族選擇落腳某些州，在收入相等的情況下，能夠獲得較多好處。取自pexels

擁有舒適退休生活是許多人追求的夢想，但各州稅率、消費水平、氣候等條件頗有差異，退休族選擇落腳某些州，在收入相等的情況下，能夠獲得較多好處。以2022年為例，全美最適合退休民眾居住整體評分最高的州是佛羅里達州，因為稅率較佳、氣候宜人，生活開銷也較實惠。

專家指出，退休族若有搬家打算，應該徵詢財務顧問意見，找出最適合個人條件的地點。研究顯示，民眾若有財務顧問協助，對於經濟問題將較放心，退休之後平均手頭將多出15%的金錢可以使用。

如果「減輕稅務負擔」是退休生涯目標的重要項目之一，有幾個州特別值得考慮，包括不收個人所得稅的州、不徵收退休收入稅的州，以及對退休收入稅提供大幅折扣的州。雖然許多州不對居民徵取州所得稅，但以下幾州的銷售稅、房產稅、繼承稅、遺產稅等綜合條件，都對退休族相對有利：阿拉斯加州、佛州、喬治亞州、密西西比州、內華達州、南達科他州、懷俄明州。

如果對於以上七州興趣不大，接下來同樣有著稅務好處的18州，一大優點則是州政府不對社安金課稅。然而，州政府還是有其他辦法創造稅收來源，以華盛頓州為例，雖然州政府不收所得稅，但州銷售稅則有6.5%。這18州包括：阿拉巴馬州、阿肯色州、科羅拉多州、德拉瓦州、愛達荷州、伊利諾州、肯塔基州、路易西安納州、密西根州、新罕布夏州、奧克拉荷馬州、賓州、南卡羅來納州、田納西州、德州、維吉尼亞州、華盛頓州、西維吉尼亞州

根據「聯邦跨部會論壇老年統計」(Federal Interagency Forum on Aging Statistics)，65歲以上美國民眾最喜歡居住的6州依次為：緬因州、佛州、西維吉尼亞州、佛蒙特州、蒙大拿州、德拉瓦州。

退休 西維吉尼亞州 奧克拉荷馬州

上一則

種玫瑰有這些訣竅 記住：當灌木處理就對了

延伸閱讀

曾是主要搖擺州 佛州轉紅民主黨不樂觀

曾是主要搖擺州 佛州轉紅民主黨不樂觀
有計畫地使用社安金支票 確保退休生活無虞

有計畫地使用社安金支票 確保退休生活無虞
德拉瓦300元紓困支票 1500萬未兌現

德拉瓦300元紓困支票 1500萬未兌現
德拉瓦州新法 零售商須接受現金支付

德拉瓦州新法 零售商須接受現金支付

熱門新聞

在股市大跌且通膨一路走高之際，抗通膨儲蓄債券不失為安穩的存款管道。Getty Images

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

2022-10-21 10:33
海鮮連鎖店紅龍蝦餐廳的無限蝦活動又來了。取自Red Lobster網站

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

2022-10-19 10:22
鐵氟龍是不沾鍋塗層的重要材料，能夠防止烹調食物黏在鍋底，但這種化學物質的安全性一直以來都備受質疑。取自unsplash

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

2022-10-19 10:21
美食購物網站統計出近來最多好市多會員喜愛掃貨的10種食品。Getty Images

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

2022-10-17 10:16
蛋殼直接丟垃圾桶太可惜了，它的鈣質和其他成分，至少有三大用途 ─堆肥、餵鳥、發種子。取自pexels

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

2022-10-18 10:33
消毒濕巾對某些物品的表面會造成傷害，絕對不要用它來擦拭。取自pexels

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

2022-10-13 10:30

超人氣

更多 >
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇

錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇
習近平3連任後 上海有年輕人拉橫幅遊行抗議

習近平3連任後 上海有年輕人拉橫幅遊行抗議
美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了

美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了