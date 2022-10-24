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紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

記者顏伶如／即時報導
每年10月15日至12月7日之間，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)參加民眾可以更改計畫，新計畫於新年元旦生效。Getty Images
每年10月15日至12月7日之間，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)參加民眾可以更改計畫，新計畫於新年元旦生效。Getty Images

聯邦醫療保險開放登記期」(Medicare Open Enrollment)已經開跑，每年10月15日至12月7日之間，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)參加民眾可以更改計畫，新計畫於新年元旦生效。

全美目前約有6400萬民眾參加聯邦醫療保險，在聯邦醫療保險開放登記期之內，原本參加傳統式聯邦醫療保險的民眾，可以改參加聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage Plans)，原本參加聯邦醫療保險優勢計畫的民眾也可改回傳統式聯邦醫療保險。

多項問卷調查結果顯示，參加聯邦醫療保險民眾中，平均每10人約有3人在聯邦醫療保險開放登記期更改計畫。專家指出，一直沿用相同計畫，對民眾來說或許反而開銷較高，因為計畫福利可能每年出現調整，尤其是聯邦醫療保險優勢計畫。

理財顧問蘿瑞‧葛洛斯(Lori Gross)說，民眾每年秋季收到一年一度的「改變通知」(notice of change)時，應該仔細查看。她說，首先要注意自己的醫師是否仍在計畫名單當中，以及平常使用的藥品是否還在給付之列。

聯邦醫療保險網站的「計畫搜尋」(Plan Finder)工具，可以讓民眾比較不同計畫的差別及價格差異。葛洛斯指出，製造產業每年都出現變化，藥價也會有變動，民眾必須檢查自己需要的項目是否都還在給付範圍之內。

如果需要協助，民眾可撥打免費電話1-800-Medicare，或透過州健康保險援助計畫(State Health Insurance Assistance Program，SHIP)尋求客觀諮詢意見。

「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)立法通過，聯邦醫療保險參加者將可節省花費。從2023年1月1日起，D部份(Part D)處方藥物計畫，糖尿病患者胰島素每月將有35元上限的規定，白宮估計約有330萬名美國人將因此受益。

A部份(Part A)住院保險自付額(deductible)將從今年的1556元，在2023年調高為1600元。B部份(Part B)看診保險每月基本保費將從目前的170.10元在2023年調降為164.90元。年度B部份自付額也將從目前的233元降低為226元。

不過，某些項目要等2024年之後才會生效，處方藥物自費不得超過2000元上限的新規便要等2025年才會實施。

聯邦醫療保險 Medicare 紅藍卡

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