有計畫地使用社安金支票 確保退休生活無虞

為滿足退休生活的需要，使用社安金需要有計畫。Getty Images

勞工統計局2019年的調查顯示，65歲以上者的食物、住房、交通和看病費用，2016至2020年平均為4萬8791元。但退休 族的社安金 每月平均1619.67元，一年僅1萬9436.04元，無法保證退休生活的需要，因此使用社安金要有計畫。

延後領取

雖然年滿62歲可申領社安金，但不必立刻領取，推遲八年再領對部分人是明智選擇。1943年以後出生的人每晚領一年，社安金將增加8%，直至70歲不再增加。

核查收入紀錄

社安金是基於35年的最高收入而發放，但收入紀錄可能有錯或空白，如果漏掉一、兩年的最高收入紀錄，社安金就會大幅減少。如果發現有誤可聯繫社安署更正。

社安金每月精打細算

確認收到的社安金給付無誤後，就要制定預算和支出計畫，包括評估每月的費用，如房租或房貸、食物、看病、還債和其他費用，以做到收支平衡。

注意個人收入限額

實現社安金福利 的最大化，要關注社安金以外的收入。2022年不到完全退休年齡的人，如果每年收入超過1萬9560元，每多出兩元就要扣掉一元，直至達到完全退休年齡為止。

優先安排基本需要

要合理分配社安金，理財專家認為，要像對薪資支票一樣對待社安金給付，用來支付住房和食物等日常開銷。65歲以上者平均每年的花費住房是1萬7472元、水電煤氣等費3810元和食物6599元，因此這方面應安排60%至70%的社安金。但社安金每月如果在1619.67元以下，60%將不足以涵蓋上述費用，需將盡可能多的社安金安排在住房和食物等基本需求上。另外是尋找降低費用的途徑，包括搬到靠社安金可舒服生活的城市。

用社安金支付健保費

滿足基本需求後就要考慮健保支出，65歲以上者的每年健保費約為6833元。

儲存社安金盈餘

在支付基本費用和健保費後，如有剩餘可存起來。

申領子女的福利

退休族、殘障者或領取已故配偶福利的人，如有需要撫養的子女，可申請他們的福利。符合條件的子女最多可領取50%的父母完全退休社安金或殘障福利，但子女必須是18歲以下並是12年級以下的全日制學生，或是18歲以上但不滿18歲時已經殘障。