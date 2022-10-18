快樂當義工 但別忘了有些花費可申報抵稅

擔任義工可以獲得滿足感，有益心靈健康，甚至可能有財務優點，因為可以獲得某些申報抵稅(tax deduction)。取自pexels

助人為快樂之本，擔任義工可以獲得滿足感，有益心靈健康，甚至可能有財務優點，因為擔任義工可以獲得某些申報抵稅(tax deduction)，重要的是要搞清楚規則，了解哪些項目可以申報，哪些項目不能申報。

擔任義工如果報稅 時要申報抵稅，首先要確認服務對象是登記有案的501(c)(3)非營利組織，因為工作而衍生的特定花費便能申請抵扣。

舉例來說，在地方社區服務中心擔任義工照顧弱勢兒童，每次前往都花15元為孩童買美勞材料，只要保留收據，15元開銷便可申報抵扣。如果自己開車前往擔任義工服務的地點，每1哩可以申報抵扣0.14元，但是與汽車 相關的花費則不能抵扣，例如保養、維修、汽車保費等。

同樣的，如果花20元搭乘公車，前往另一個城市的社區擔任義工協助老舊學校翻修，車票花費便可申請抵扣，但要記得保留購票收據，並且要有當天擔任義工的紀錄。

國稅局 (IRS)允許民眾為擔任義工的不同花費申請抵稅，卻不允許以時計價申請抵稅。舉例來說，向客戶收取時薪100元的自由業建築師，如果每個月花三小時當義工，不能因此要求抵扣300元。

不管在哪一個行業任職，不管平常工作時薪多少，擔任義工時都不能比照工作計價方式計算金額向國稅局申請抵稅。

專家指出，擔任義工雖然可以享受某種程度的省稅效果，但總結來看，民眾選擇當義工通常是心甘情願的付出，而不是為了報稅時可以省下幾塊錢。

對擔任義工有興趣，但卻還沒有落實計畫的民眾，可以多多探究各式各樣的機會，包括到流浪動物之家幫忙遛狗，或者為老年人送餐上門。擔任義工可以讓人覺得時間用在有意義的事情上頭，因此獲得成就感。