高通膨低股息 退休族如何保住養老本？

退休族要保住養老本，重返職場不失為良策。Getty Images

高通膨、低股息，醫療健保帳單節節高，退休 族如何保住養老本？重返職場不失為良策，在缺工時代，「年齡歧視」不再是問題，許多雇主還求之不得呢。

退休族「重返職場」、「有薪實習」的機會多得很，因為每3名求職人員，就有5個職缺在等待，而新冠病疫大流行期間離開職場的500萬人當中，超過三分之二年紀超過55歲，雇主要的不只是經驗老到的老員工，離開職場好幾年的，他們也很歡迎。

高盛 投資銀行、Accenture會計顧問公司、微軟和亞馬遜等大企業，特別為有意重返職場的退休族訂定了「還巢」辦法，包括訓練、指導、融入新職場文化等課程，一應俱全。

因應市場這項需求，出現了不少「重返職涯」公司，例如iRelaunch就專門替70家企業獵才。YourEncore專門替業者聯絡想要兼職的技術工人和專家。PatinaSolutions.com則替25年以上經驗的退休主管牽線，看看前業主有沒有讓他們再度效勞之處。

退休族重返職場有兩大好處：靠新的收入，可延後支用退休老本；精神體力投入工作，有助延年益壽。還沒開始支領社會安全金的人，把開始支領的時間挪後，以後每月的金額會增加。62歲就開始支領，每月的金額可能比66、67歲才開始領的人少30％。工作年數滿了才退休的人，開始支領的時間又往後延的話，每延後一年，金額就增加8％。

如果你已經在領社會安全金，這筆收入要和工作收入加在一起納稅。2022年以後「滿齡」退休的人，「新職」年收入1.9256萬之外的每2元，會使社安金 少1元。2022年退休的話，「新職」年收入5.196萬以外的每3元，會讓社安金少1元。不過，從你「工作滿齡」那個月起，上述的社安金「少」領情況就消失了，每月支領金額會把延後開始支領年數的「增加率」算進去。

「新收入」和社安金的關係如果你感覺很複雜，可上SmartAsset網站點擊「社安計算機」網頁，請它的計算軟體幫你釐清疑問。