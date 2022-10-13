越忙越健康…這9類工作適合退休人士兼差

退休後如果能打工，既可保持忙碌有益身心健康，又能賺取多餘現金。取自pexels

人一退休 就怕停下來，如果能打工，既可保持忙碌有益身心健康，又能賺取多餘現金，何樂而不為？

退休族打工，不妨參考以下九類工作：

第一是在既有崗位上減量繼續工作，最適合已屆退休年齡但仍喜歡原本職務的人；許多雇主願意提供過渡期讓員工續聘而縮減工時，假如原有的老板不願意這麼做，可利用人脈在熟悉的地點找到同業兼職工作。

其次是擔任顧問及自由工作者，最適合在某一領域深耕多年的人；這類職缺不少， 好比說，擅長文字工作的人可找自由寫作或編輯工作，在 LinkedIn 上展示作品和技能。

第三類是記帳或行政工作。精通算術、擅長紀錄的人最適合兼差幫忙記帳；如果向來做事井井有條，可考慮擔任行政工作，讓自己生活忙碌、又可幫助企業順利運作。

第四類是擔任家教或代課老師，最適合喜歡與孩子相處的人。許多學生需要有人指導作文或代數，這類工作可自由調配時間；行有餘力還可想辦法到學校擔任代課老師，各州有不同規定，通常需要代課教師執照或有大學學位。

第五選項是成為導師或教練，指點年輕人，這樣的工作深具意義而且很有彈性，適合退休人士；如果願意為團隊服務，可考慮替聯賽和學校兼職當教練。

第六選項是為政府工作。地方、州甚至聯邦政府 都雇用許多兼職和季節性工作人員，舉凡場地管理到辦事員，有各式需求；圖書館、郵局、郡府、法院經常有兼職職缺。

第七項是擔任優步(Uber) 、來福車(Lyft)等出租車 司機，或者為律師事務所、企業開車送文件，也可替Shipt、Instacart等送貨公司將雜貨用品送到顧客府上，擔任公車司機是另一選擇。

第八，通過臨時工求才求職機構找工作。

第九，為人看顧寵物、嬰幼兒或者看管屋子。可通過 Care 和 Rover 等行動應用程式自我推銷，薪資約每小時 15 到 20 美元以上不等，但工作未必穩定，可多方尋找、妥善規劃。