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Medjet緊急醫療運輸保險 讓這名遊客省下19萬9千元

記者顏伶如／即時報導
不少民眾出遊之前預先購買了旅遊保險，但如果在旅途當中需要使用醫療運輸，這些保險方案卻只給付一小部分。Getty Images
不少民眾出遊之前預先購買了旅遊保險，但如果在旅途當中需要使用醫療運輸，這些保險方案卻只給付一小部分。Getty Images

疫情期間，不少民眾出遊之前預先購買了旅遊保險(travel insurance)，某些信用卡公司也對客戶提供旅遊保險，但如果消費者在旅途當中需要使用醫療運輸，這些保險方案卻只給付一小部分。

舉例來說，消費者因為傷病而必須就近送往具有特定醫療設備的醫療機構，醫療運輸費用在旅遊保險給付範圍之內，但如果消費者希望回到離家較近的醫院就診，或者改為前往較有名氣的特定醫院，醫療運輸費用則要自行承擔。在這種情況下，緊急醫療運輸保險便可派上用場。

非洲旅遊顧問卡蘿‧奧肯(Carol Oken)便有親身經驗。她在非洲國家馬拉威旅遊時受傷，必須送回芝加哥開刀，醫療運輸費用將近20萬元。幸好她有Medjet空軍醫療運輸保險，醫療運輸費用的自掏腰包金額為零。奧肯個案也是Medjet成立以來，處理過的空中醫療運輸費用最昂貴的一例。

Medjet醫療運輸公司對消費者提供的保障，比一般旅遊保險還要更上一層樓。Medjet表示，根據統計，每30件旅行當中，平均會發生1起醫療緊急事件。參加Medjet醫療運輸保險計畫的會員，可以在旅行途中獲得協助，透過空中運輸前往消費者的指定地點與指定醫院。消費者可以繳交年費參加計畫，或者針對特定行程購買短期會員。

來自芝加哥的奧肯接受旅遊雜誌Travel+Leisure專訪時說，在馬拉威湖(Lake Malawi)一座小島上，住在風景優美的卡亞馬瓦度假村(Kaya Mawa)，在下踏房間不慎一腳踩空而摔傷，髖部骨折無法行走或站立。她先被送到首都里朗威(Lilongwe)醫院，但當地醫療設備無法為她開刀。

奧肯的短期Medjet保險為她安排從里朗威到芝加哥的醫療飛機。她說，過去15年間，曾經多次購買Medjet短期保險。

從里朗威醫院到芝加哥醫院的總計醫療運輸花費為19萬8989元，全額都由Medjet給付。Medjet年費為295元，為期8天的短期保險費用為99元。

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