我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄外長：願與西方對話 稱美事實上已經參戰

柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

65歲以後繼續工作 不可不知的紅藍卡、社安金等問題

記者顏伶如／即時報導
超過65歲還繼續留在工作崗位，可能的影響包括紅藍卡、社安金等問題。取自pexels
超過65歲還繼續留在工作崗位，可能的影響包括紅藍卡、社安金等問題。取自pexels

過了一般退休年齡之後持續工作，將有機會可以繼續充實退休存款，並享受延後領取社安金的好處。投資網站MagnifyMoney根據人口普查局(Census Bureau)的「家庭脈動問卷調查」(Household Pulse Survey)數據分析指出，今年5月間，65歲以上美國民眾當中，約有21.9%仍然就業，相較之下，2020年5月65歲以上民眾則有19.5%依然上班。超過65歲還繼續留在工作崗位，可能的影響包括：

＊可以延後參加聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)

如果公司員工不到20名，應該登記參加紅藍卡，若是員工人數超過20人，則可比較團體保險與紅藍卡之間的優缺點之後，考慮，推遲加入紅藍卡的時間。但最好先與行政部門聯絡，詢問雇主是否要求65歲以上勞工參加紅藍卡。

＊參加紅藍卡就不能為醫療儲存帳戶(health savings account，HSA)存錢

理財規畫師(certified financial planner，CFP)皮爾森(Diane Pearson)說，醫療儲存帳戶有三層稅務優點，包括稅前(pretax)存款、增值免稅、稅前提領繳交符合條件的醫療開銷。

＊工作收入會影響社安金

以2022年為例，個人年收入超過1萬9560元時，每多賺2元社安金支票就少拿1元。屆滿完全退休年齡(full retirement age，FRA)時，個人年收入超過5萬1960元時，每多賺3元社安交就少領1元。

＊所得高低影響紅藍卡保費

根據收入相關每月金額調整(income-related monthly adjustment amounts，IRMAA)規定，收入較高者，紅藍卡B部分(Part B)、D部分(Part D)保費也相對較貴。

在2022年裡，兩年前修改後調整總收入(modified adjusted gross income，MAGI)如果個人超過9萬1000元，夫妻超過18萬2000元，B部分與D部分保費便將增加。專家建議，最好把這些因素列入工作考量。理財規畫師歐尼爾(Barbara O'Neill)分析，因此某些退休民眾會表達上班意願，但同時說明只希望賺取某個薪水標準。她說：「要小心不要啟動收入相關每月金額調整的計算。」

紅藍卡 退休 聯邦醫療保險

上一則

咖啡適量有益健康 喝過量會有5個不良副作用

下一則

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

延伸閱讀

社安金COLA明年估調高9% 400萬兒童也受惠

社安金COLA明年估調高9% 400萬兒童也受惠
社安金明年估調高9% 400萬兒童也受惠

社安金明年估調高9% 400萬兒童也受惠
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

熱門新聞

好市多(Costco)的商品物美價廉，但有七種銷量最高、最超值。路透

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

2022-10-07 10:37
米是人類有史以來產量最多和食用者最廣的穀類。取自Shutterstock

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

2022-10-03 10:10
開著露營車到處旅行、住在森林小屋等關於退休的迷思，是許多人對退休所懷抱的憧憬，但要讓美夢成真，則要有足夠的資源才行。取自pexels

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

2022-10-10 10:07
Trader Joe’s秋季限定商品多數都和南瓜有關。取自Shutterstock

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

2022-10-04 10:33
11至12日亞馬遜推出會員(Amazon Prime)早鳥優惠活動。路透檔案照

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

2022-10-05 10:17
帳單設定「自動繳款」(autopay)省時省事，但這種繳款模式並非所有帳單的上上策。Getty Images

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

2022-10-06 10:13

超人氣

更多 >
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」

離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職
阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者
「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈