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理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

記者顏伶如／即時報導
開著露營車到處旅行、住在森林小屋等關於退休的迷思，是許多人對退休所懷抱的憧憬，但要讓美夢成真，則要有足夠的資源才行。取自pexels
開著露營車到處旅行、住在森林小屋等關於退休的迷思，是許多人對退休所懷抱的憧憬，但要讓美夢成真，則要有足夠的資源才行。取自pexels

理想與現實之間出現明顯差距的狀況，某些人退休之後經常遇到。開著露營車到處旅行、住在森林小屋等關於退休的迷思，可能是許多人對退休所懷抱的憧憬，但要讓美夢成真，則要有足夠的資源才行。退休民眾最常自我欺騙的說法包括：

一、靠社安金就夠過日子

社會安全局(Social Security Administration，SSA)指出，社安金金額大約只有就業時期薪水收入的40%。退休後若要完全靠社安金生活，必須大幅縮衣節食，否則就要另闢財源才行。

二、聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)會全額負擔醫療開銷

紅藍卡持有人仍需自掏腰包繳交保費、自付款(copayments)自付額(deductibles)。對老年人來說，加起來也是一筆開銷。

三、退休之後不太需要收入

與工作有關的花費雖在退休之後將減少，但其他開銷則幾乎相同。財務專家建議，要過舒適的退休生活，最好維持退休之前80%的收入水準。

四、退休後若需要錢，找份工作並不難

年齡歧視(Age-based discrimination)雖是非法的，但問卷調查顯示，許多退休民眾嘗試重返職場時都遇到困難。

五、社安金不必繳稅

退休後的總收入(combined income)個人若超過每年2萬5000元，夫妻超過3萬2000元，社安金則可能要扣稅。如果符合扣稅資格，則85%的社安金都可扣稅。

六、不必為未來規畫，船到橋頭自然直

無論將來是好是壞，預先做好退休規畫，都能在面對變動時更有依靠。

七、為退休存款太早(或太晚)了

退休存款不能等，退休時手邊有錢總比沒錢來得強。

八、並不需要找理財顧問

財務專家能幫退休族規畫如何安全投資，以合理步驟達到財務目標，並為人生大事的金錢規畫提供建議，包括配偶過世或罹患長期疾病等。

九、不需要預立遺囑或信託

若無遺囑，州政府將決定財產由誰繼承、被撫養人交給誰照顧。專家說，並非所有人都需要生前信託(living trust)，但絕大多數的人都需要立遺囑，而且不要等到退休之後才去做。

十、退休後終於有時間去旅遊了

現實的退休生活充滿複雜變數，舉例來說，2022年的各種生活開銷，就比2018年貴了不少。多年之前許下的旅遊願望，或許現在已經無力負擔。專家建議，旅遊之前不妨申辦一張可以累積旅遊點數紅利的信用卡。

退休 社安金 聯邦醫療保險

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