圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

帳單設定「自動繳款」(autopay)省時省事，但這種繳款模式並非所有帳單的上上策。Getty Images

每月收到的水電網路等各類帳單如果設定為「自動繳款」(autopay)省時省事、又絕對不會因錯過截止日而被罰款，但這種繳款模式並非所有帳單的上上策。

自動繳款適合房貸、車貸等每月還款金額固定的帳單。手機 、水電等公用事業、健身 房會員、有線與衛星服務、影片串流、音樂串流、美容產品套裝、報紙訂閱、年費型服務等九大類帳單最好每月定期檢視、確認無誤後逐一繳納。

手機：每月金額可能大幅變動，萬一某個月金額特別高卻未察覺，手機公司自動從銀行扣取高額款項，恐導致銀行帳戶透支、衍生費用；而且有些手機計劃每月沒有固定結算日及繳款截止日，事先設定的自動繳款日與實際該繳款日期不符，可能措手不及、甚至帳戶資金不足，萬一帳單有誤也無從及時發現。

水電瓦斯費：更是逐月明顯波動，每月逐一付款時可查看明細表確認無誤後才繳款，不僅安心，也易於綜觀花費增減，甚至及早察覺異樣，例如某月水費異常飆高，或許起因於房屋漏水，可及早修復。

健身房會員：許多人辦會員證之後使用次數遠不及預期者，設定自動繳款將渾然不知費用付諸流水。

有線及衛星電視服務費：也可能因影片看得多寡而高低不一，逐月檢視帳單後付款為宜，這麼做還可及時得知註冊之初的促銷優惠何時到期結束。

影片串流服務：Netflix、Hulu等非常方便，但如果已有有線電視服務，許多影片看得到，未必要花串流服務費，非使用不可時最好逐月檢視後付款，隨時可取消訂閱。

音樂串流服務：Spotify和Apple Music也很方便，但須在接受特定曲子前提供信用卡 和銀行帳戶號碼， 建議逐月檢視，發現利用率低時取消。

美容套裝盒：訂戶每月收到一盒試用品，適合喜愛嘗鮮的人；有時月費只要10美元，未多加留意，一旦設定自動付款便積少成多，一年付100美元以上卻鮮少使用產品。

報紙訂閱：目前有太多網路媒體免費提供訊息，若真想訂閱報紙，建議逐月查訂單再付款，可檢視是否需要繼續。

年度訂戶服務：一旦設定自動繳款，便授權公司或零售商在下一個付款到期日自動從信用卡或銀行帳戶提取資金， 如果未備妥資金，銀行或信用卡恐透支。