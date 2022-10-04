通膨居高不下 柴米油鹽和這些事都有省錢訣竅

高通膨令人喘不過氣，卻也非無計可施，舉凡旅遊、日常雜貨用品、汽油、水電公用事業、保險、休閒娛樂，都有省錢訣竅。取自pexels

今年幾乎人人都感受到通貨膨漲的強大威力，食衣住行成本無一不漲；高通膨令人喘不過氣，卻也非無計可施，舉凡旅遊、日常雜貨用品、汽油、水電公用事業、保險 、休閒娛樂，都有省錢訣竅。

旅遊：追求便利要付費

使用各式服務時，往往要花錢取得「便利」，旅行更是如此。阿肯色州理財業者GenWealth共同所有人什魯斯伯里(John Shrewsbury)經常出差，觀察到「為便利付出代價」普遍現象，列舉很多例子，住在目的地附近的酒店通常比稍遠一點的酒店貴得多、行李未妥善規畫打包將被收費30到50美元不等、租車 還車時懶得先加油將任租車公司收費、住旅館時點餐到房內使用很貴、機場內餐點比外面貴得多等等。旅途中想省錢，必須忍受不便、自己勤快些。

日常雜貨：買食品有策略

《美國新聞》(US News)加州撰稿人和購物顧問沃洛克(Andrea Woroch)有很多好點子。首先，帶著購物清單去商店，把現在起到下次購物之間的餐點盡可能事先規畫好；其次，規畫膳食餐點也有策略，盡可能選用食材可通用的食譜時；第三，查看廣告傳單，搜尋哪家店的商品最便宜。

第四，有效期快到的新鮮食品可能打三折，撿這類便宜貨務必盡快食用；第五，多到提供紅利積點的商店購物，克羅格(Kroger)超市有積點方案Kroger Fuel Reward Programs，買食品每1元獲紅利1點，可在合作商店殼牌(Shell)加油站使用點數；第六，善用網購，可免在實體賣場衝動購物；第七，多利用折扣券，在www.CouponCabin.com可找到許多折扣碼，例如在Safeway超市購物滿25美元折抵5美元、在Stop&Shop消費100美元折抵30美元。

汽油：事先規畫車程

非營利消費者權益組織Consumer Choice Center主管費爾南德斯(Fabio Fernandes)建議開車出門前規畫行車路線，找出最短路徑，不妨善用手機應用程式搜尋；此外，可與家人、朋友或鄰居共乘到雜貨店購物，本周由朋友開車、下周由您本人開車，既省錢又有趣。

公用事業費：多方搜尋供應商

多數人覺得水電、天然氣這類公用事業只有單一供應商，事實未必如此。費爾南德斯指出，就算知道有若干選擇，人們也很容易日復一日守住同一個供應商。

費爾南德斯說，一直由相同供應商提供水電、天然氣、甚至是寬頻服務，往往會過度舒適、甚至對不合理費用麻木，如果有多重選擇，可多方打電話了解，新客戶往往享優惠價格和福利。

人們也容易對電器使用方式麻木、付出過高代價；為了省錢，可減少洗衣服或使用洗碗機的次數、甚至將恆溫器調整幾度。

保險：定期檢視帳單

用一天的時間分析保費 ，沃洛克說，藉由套裝服務、增加免賠額和預付費用，可將保費降低5%到20%；也可多方比價選用較便宜的保險。

高通膨下，所有帳單都該仔細分析；取消不必要的服務、附加服務或未使用的訂閱都可省錢，甚至可暫停目前並非真正需要的會員資格。

休閒娛樂：適度刪減娛樂

休閒娛樂讓人愉悅，對身心健康不可或缺，但面對通膨壓力，勢必要有所取捨；每個人喜歡的休閒娛樂不同，取捨之間由個人自行拿捏。

喜好與否是取捨依據，此外，經濟能力是另一重要考量。如果一個月看幾次電影而且樂在其中，不妨繼續，但如果是「月光族」，不斷追逐每月薪資單，就該仔細查看娛樂費用是否過高，串流媒體服務是否使用率低？是否明明可到圖書館免費借書卻花錢買書？其實，圖書館是平價娛樂好地方，有大量影音可借用。

偏好到餐館和酒吧休閒的人可試著搜尋平價選擇、或者選擇優惠折扣時段前往。

總之，面對通貨膨漲千萬不要覺得束手無策而放棄任何削減開支的努力，在錙銖必較節省幾美分加油費和壓根不費心省錢之間找出折衷之道，必可在通膨高壓下安心度日。