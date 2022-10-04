我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指早盤大漲逾700點 收復3萬點大關

傳拜登私下向民權領袖表態 將於2024年尋求連任

通膨居高不下 柴米油鹽和這些事都有省錢訣竅

編譯周芳苑 / 即時報導
高通膨令人喘不過氣，卻也非無計可施，舉凡旅遊、日常雜貨用品、汽油、水電公用事業、保險、休閒娛樂，都有省錢訣竅。取自pexels
高通膨令人喘不過氣，卻也非無計可施，舉凡旅遊、日常雜貨用品、汽油、水電公用事業、保險、休閒娛樂，都有省錢訣竅。取自pexels

今年幾乎人人都感受到通貨膨漲的強大威力，食衣住行成本無一不漲；高通膨令人喘不過氣，卻也非無計可施，舉凡旅遊、日常雜貨用品、汽油、水電公用事業、保險、休閒娛樂，都有省錢訣竅。

旅遊：追求便利要付費

使用各式服務時，往往要花錢取得「便利」，旅行更是如此。阿肯色州理財業者GenWealth共同所有人什魯斯伯里(John Shrewsbury)經常出差，觀察到「為便利付出代價」普遍現象，列舉很多例子，住在目的地附近的酒店通常比稍遠一點的酒店貴得多、行李未妥善規畫打包將被收費30到50美元不等、租車還車時懶得先加油將任租車公司收費、住旅館時點餐到房內使用很貴、機場內餐點比外面貴得多等等。旅途中想省錢，必須忍受不便、自己勤快些。

日常雜貨：買食品有策略

《美國新聞》(US News)加州撰稿人和購物顧問沃洛克(Andrea Woroch)有很多好點子。首先，帶著購物清單去商店，把現在起到下次購物之間的餐點盡可能事先規畫好；其次，規畫膳食餐點也有策略，盡可能選用食材可通用的食譜時；第三，查看廣告傳單，搜尋哪家店的商品最便宜。

第四，有效期快到的新鮮食品可能打三折，撿這類便宜貨務必盡快食用；第五，多到提供紅利積點的商店購物，克羅格(Kroger)超市有積點方案Kroger Fuel Reward Programs，買食品每1元獲紅利1點，可在合作商店殼牌(Shell)加油站使用點數；第六，善用網購，可免在實體賣場衝動購物；第七，多利用折扣券，在www.CouponCabin.com可找到許多折扣碼，例如在Safeway超市購物滿25美元折抵5美元、在Stop&Shop消費100美元折抵30美元。

汽油：事先規畫車程

非營利消費者權益組織Consumer Choice Center主管費爾南德斯(Fabio Fernandes)建議開車出門前規畫行車路線，找出最短路徑，不妨善用手機應用程式搜尋；此外，可與家人、朋友或鄰居共乘到雜貨店購物，本周由朋友開車、下周由您本人開車，既省錢又有趣。

公用事業費：多方搜尋供應商

多數人覺得水電、天然氣這類公用事業只有單一供應商，事實未必如此。費爾南德斯指出，就算知道有若干選擇，人們也很容易日復一日守住同一個供應商。

費爾南德斯說，一直由相同供應商提供水電、天然氣、甚至是寬頻服務，往往會過度舒適、甚至對不合理費用麻木，如果有多重選擇，可多方打電話了解，新客戶往往享優惠價格和福利。

人們也容易對電器使用方式麻木、付出過高代價；為了省錢，可減少洗衣服或使用洗碗機的次數、甚至將恆溫器調整幾度。

保險：定期檢視帳單

用一天的時間分析保費，沃洛克說，藉由套裝服務、增加免賠額和預付費用，可將保費降低5%到20%；也可多方比價選用較便宜的保險。

高通膨下，所有帳單都該仔細分析；取消不必要的服務、附加服務或未使用的訂閱都可省錢，甚至可暫停目前並非真正需要的會員資格。

休閒娛樂：適度刪減娛樂

休閒娛樂讓人愉悅，對身心健康不可或缺，但面對通膨壓力，勢必要有所取捨；每個人喜歡的休閒娛樂不同，取捨之間由個人自行拿捏。

喜好與否是取捨依據，此外，經濟能力是另一重要考量。如果一個月看幾次電影而且樂在其中，不妨繼續，但如果是「月光族」，不斷追逐每月薪資單，就該仔細查看娛樂費用是否過高，串流媒體服務是否使用率低？是否明明可到圖書館免費借書卻花錢買書？其實，圖書館是平價娛樂好地方，有大量影音可借用。

偏好到餐館和酒吧休閒的人可試著搜尋平價選擇、或者選擇優惠折扣時段前往。

總之，面對通貨膨漲千萬不要覺得束手無策而放棄任何削減開支的努力，在錙銖必較節省幾美分加油費和壓根不費心省錢之間找出折衷之道，必可在通膨高壓下安心度日。

保險 保費 租車

上一則

小盆栽種蔬菜 維他命、胡蘿蔔素含量多5倍

下一則

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

延伸閱讀

中企轉賣美天然氣 估計每船獲利破億

中企轉賣美天然氣 估計每船獲利破億
區長訪8大道中餐館 商家憂通膨

區長訪8大道中餐館 商家憂通膨
各州發油貼退稅 恐加劇通膨

各州發油貼退稅 恐加劇通膨
日銀超寬鬆政策 面臨高通膨挑戰

日銀超寬鬆政策 面臨高通膨挑戰

熱門新聞

專營東北地區的Wegmans，以超貼心的顧客服務以及有趣的裝飾風格，讓消費者印象深刻。Getty Images

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

2022-09-26 10:18
周四9月29是全美咖啡日，快看看住家或辦公室附近那些咖啡店將推出優惠活動。取自Dunkin' Donuts網站

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

2022-09-27 10:04
最新研究顯示，認知能力開始退化的年長者每天吃藍莓，有助恢復腦部健康。取自pexels

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

2022-09-28 09:35
米是人類有史以來產量最多和食用者最廣的穀類。取自Shutterstock

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

2022-10-03 10:10
沒有足夠的退休儲蓄，也有可能維持體面的生活水平。Getty Images

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

2022-09-29 10:50
隨著人生階段不同，投資風險容忍程度也應隨之調整。Getty Images

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

2022-09-26 10:14

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案

好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光
接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆

接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆