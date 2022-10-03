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購物評比網站：第一張信用卡 選Citi Premier的3個理由

編譯周芳苑／綜合報導
購物評比網站列舉新手辦花旗(Citi Group)的信用卡Citi Premier Card的三個理由。(示意圖，Getty Images)
購物評比網站列舉新手辦花旗(Citi Group)的信用卡Citi Premier Card的三個理由。(示意圖，Getty Images)

購物評比網站CNN Underscored向來以大通銀行(Chase)信用卡Chase Sapphire Preferred為新手申辦旅行獎勵信用卡的首選，另有足可媲美的第二選擇：花旗(Citi Group)的信用卡Citi Premier Card。

理由一：Citi Premier 提供8萬點獎勵積分

此刻新申辦 Citi Premier，開戶前三個月消費4000 美元可獲8萬點積分，凌駕所有花旗信用卡。這些積分稱為 ThankYou Rewards，8萬點至少價值800美元，將積分轉用到花旗16個夥伴的忠誠度計劃，折算價值更高，也可將積分折換成頭等或商務艙機票，飛行常客網站The Points Guy 將 CitiThankYou 積分界定為 1.7美分，8萬點開卡獎勵積分等同於1360美元旅費。

花旗的信用卡Citi Premier Card。取自citi.com
花旗的信用卡Citi Premier Card。取自citi.com

理由二：花旗開卡規矩繁雜須優先辦Citi Premier獲最大好處

花旗旗下有各式信用卡，一人最多每8天可申辦一張卡，每65天最多二張卡，然而在「24個月花旗家族信用卡」(24-month card family rule)下，過去24個月內開用或關閉花旗家族中的特定信用卡、而後申辦同家族其他花旗卡，將無法獲得開卡獎勵，Citi Premier和Citi Rewards同屬一家族，Citi Premier開卡獎勵領先其他信用卡，唯有優先申辦才不會失去開卡獎勵。

理由三：Citi ThankYou積點累積和兌換都容易

Citi Premier消費積點比其他花旗卡優渥，航空旅行、旅館加油站、超市和餐館花費每一美元獲3點積分，其他消費每1美元獲1點。Citi Premier還可將積分轉移到花旗16 家旅遊業夥伴使用，其他花旗卡積分只能兌換禮卡或通過花旗旅遊門戶網站以1點抵1美分的比例使用。花旗有時會在特定期間針對特定夥伴採積點加碼兌換，加碼10%至30%。此外，ThankYou積分可跨帳戶轉移，自轉移日起90天後過期，一年上限10萬點。

花旗Citi Premier與大通Chase Sapphire Preferred都收取95美元年費。

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