社安金最快2034就可能破產 做好退休規畫了嗎？

正值壯年的千禧世代中約有60%的人不指望將來靠社安金養老。取自pexels

個人財務顧問公司「GOBankingRates」指出，根據華盛頓郵報去年9月3日報導，社會安全基金可能於2034年用罄，且該公司調查發現正值壯年的千禧世代中約有60%的人不指望將來靠社安基金養老，因此特別整理了五個退休 前應做好的理財規劃；就算社福系統無力支持，做好以下五件事，也能讓你的退休生活不致窮困潦倒。

1. 立刻開始儲蓄

「普遍存在退休及存款」(Ubiquity Retirement+Savings)顧問公司副總裁米多斯(Andrew Meadows)說：「時間是儲戶的最大優勢，愈早開始在銀行存複利存款，將來獲得的利息就愈多；就算你現在沒有任何儲蓄規劃，做就對了，從現在開始存款。」

2. 參與公司的退休計畫

如果你們公司有401(k)或403(b)的退休計畫，務必參加；財富顧問管理公司「家富柏格」(Homrich Berg)首席財務長羅森加藤(Jeff Rosengarten)直言：「這是免費的財富。」

3. 積極一點，別太害怕投資 風險

如果距離退休還有一段時間，可以考慮承擔風險稍高的一些投資組合，羅森加藤說：「如果能夠維持至少25年的長期投資，那麼這些投資組合就算遭逢失利也有很高的機會可以修正回來」；當然，如果不想蒙受太高不確定性，財顧公司「主教退休計畫」(Cardinal Retirement Planning)執行長艾米斯(Doug Amis)推薦可以考慮「EE債券」；他說：「I系列債券(Series I bonds)的高利率可能會因為通膨而損失，但EE債券保證每20年翻一番。」

4. 設定自動儲蓄

如果有參加公司的儲蓄計畫，薪水的一部份本來就會自動扣繳；如果你沒加入或是公司沒有儲蓄計畫，那麼最好為自己的帳戶設定自動轉帳。

5. 量入為出

為了讓退休以後的生活仍能自食其力，現在「堅持嚴格依照每月預算額度消費」非常重要，每月消費金額必須要低於自己的能力；賽克斯頓財顧公司(Sexton Advisory Group)執行長賽克斯頓(Steve Sexton)說：「差不多每三個月檢查一下自己的財務狀況，確保自己依計畫花錢，對自己負責。」