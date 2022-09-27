退休後，不工作也能創造收入的5種方法

退休後即使不工作，也可以創造收入。Getty Images

如果退休計劃不足以支應每年8%至9%的通貨膨脹，或是日常預算已經左支右絀了，增加收入是唯一面對高漲的食物與醫療支出的補救之道。

雖說工作是增加收入的一種方法，但並不是唯一的手段，以下5種方法可以在退休後創造收入，又不需要朝九晚五。

1. 配息型股票

擁有配息型股票，便可有穩定的股利收入，通常會每季入帳，年報酬率約1.5%至3%。

將資產組合納入配息較高的股票，可彌補收入不足的問題，不過要注意的是，必須用現金投入買股。即使股市今年呈現走空趨勢，目前也不是賣掉那些無配息股票來變現的好時機。比較好的資金來源是那些低報酬率的投資工具，可以清償而不會造成損失。

另一點是必須考量個人的風險承受度，例如賣掉定存單 (CD) 換成配息型股票，會大大地增加預期的風險。配息型股票也可能會貶值，尤其是所買的股票ㄧ旦公司決定停止或減少將盈餘分給股東。

如果決定投資配息型股票，最好選擇幾十年來都有配息的股票，例如「股息貴族」(Dividend Aristocrats) 和Dividend Kings 是專門挑選出過去長期連續有發放股利，而且長期增加股利的公司，是退休人士的好選擇。

2. 國庫債券 和基金

通膨指數居高不下，有美國政府擔保的國庫債券被認為有如安全的現金。

購買國庫債券最簡單的方法便是投資持有不同到期日債券的交易型開放式指數基金(exchange-traded fund, ETF)。短天期債券風險較低，因為利率的調整較為迅速。

短天期債券ETF近日約上漲3%，這雖比不上配息型股票，但它們也相對安全些。

3. 定存

一年期定存(CDs）利率目前約在2.5%至2.75%之間，定存和存款帳戶一樣，受到聯邦存款保險公司(FDIC)保障，受保存款最高可達25萬元。

目前全美銀行平均存款利息為0.59%，如果將低收益的現金存款轉為定存，可讓利息收入增加為4倍。

定存較不利的條件是，不像現金般流動方便，如果在到期日前提前領出，將會損失一些費用。因此存定存之前，最好先確定這筆錢短期不需要使用。

4. 反向抵押貸款

「反向抵押貸款」(Reverse mortgage) 可以將持有的房產轉為現金，可選擇一次付款或是逐月領取，雖然反向抵押貸款也是一種貸款，但並不需要每個月償還。

償還貸款的時間會出現在持有者搬遷或是過世，此時繼承者需償還貸款，或是出售房屋來償還貸款。

比較不利的是，反向抵押貸款的利息預付的費用較高，但對某些人來說，反向抵押貸款不失為抵押資產套現的好方法。

5. 租金收入

大家知道Airbnb，可以透過此平台將一個房間出租，當個短期房東；但你可能不知道有類似的網站，可以將車庫、地下室、閒置的汽車、露營車或旅行拖車出租。

這些潛在的租金收入也可能相當可觀，取決於居住的地點和要出租的資產。不過在投入當房東前，先詢問保險公司，有些資產可能不允許出租。