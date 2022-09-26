理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

隨著人生階段不同，投資風險容忍程度也應隨之調整。Getty Images

邁向成功的最佳之道，通常就是避免做出蠢事，全球規模最大投資 機構之一的波克夏公司(Berkshire Hathaway)副董事長孟格(Charlie Munger)就是以這套哲理看待退休 理財。理財專家彙整退休族應該避免的投資錯誤包括：

一、沒有把握減稅(tax breaks)的所有好處

政府為參加退休儲蓄的民眾提供許多誘因，例如401(k)退休帳戶、個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)、403(b)教育人員儲蓄計畫可享受延緩課稅(tax-deferred)甚至免稅(tax-free)。對低收入民眾來說，加入退休儲蓄還有省稅的優點。

二、沒有得到僱主的搭配提撥(employer match)全額

某些僱主為員工參加401(k)退休帳戶提供同樣金額的相對提撥，但許多員工卻錯失這個既安全又可輕鬆獲利的好機會。

三、完全不存錢到退休帳戶或存得不夠

美國勞工放到退休帳戶的金額，占薪資比例的中位數為6%。雇主通常為員工放進退休帳戶的前6%提供50%的搭配提撥，對員工來說等於額外賺了3%。波士頓學院(Boston College)退休研究中心(Center for Retirement Research)主任艾莉西亞‧莫尼爾(Alicia Munnell)說，9%的比例對打算在67歲退休的25歲勞工來說是足夠的，但如果想在62歲便退休，存款比例應該提高到17%。如果拖到35歲才為退休帳戶存款，若希望在67歲退休，存款金額就要有薪水的14%。

四、忘了考慮通貨膨脹

大型銀行的定存(CDs)、存款帳戶(savings account)雖然可靠，但利率相對偏低，債券(bonds)利率較高，面對通膨較有抵抗力。長期來看，若要對抗通膨，最佳之道是投資目標必須多元化，持有S&P 500的多種股票 。

五、投資手法過於保守

某些投資人覺得股票風險過高，但專家分析，完全不買股票也可能是一種賭注。長期投資可以有時間度過股市起伏變動，等到接近退休年齡再把資金轉到較保守的投資工具，同時方便動用。

六、高額手續費害荷包失血

投資操作手續費以每年資產的1%計算，表面看起來似乎不多，長期累積下來金額恐怕頗為可觀。

七、屆臨退休時採用高風險投資手段

隨著人生階段不同，風險容忍程度也應隨之調整。即將退休時可以把某些風險較高的投資，例如股票，改放定存或債券。

八、累積太多債務

退休之前應該把絕大多數債務都先還清，如果退休之後仍需繼續繳房貸，則按時繳付即可。退休生涯債務越少，越有助於維持像退休之前一樣的生活水準。