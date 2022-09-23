這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

全國16個州今年為符合條件的納稅人提供根據通膨率調整的退稅。取自pexels

全國16個州今年為符合條件的納稅人提供根據通膨率調整的退稅 ，可聊補物價上漲帶來的生活壓力，其中九個州的作法如下。

加州

加州的「中產階級退稅計畫」規定，根據收入水平和家庭條件而支付最多1050元。符合條件的人必須：2021年10月15日前申報2020年稅表 ；符合調整後的收入限額；2020年沒有作為被撫養人依附他人報稅 ；2020年在加州居住六個月以上，以及退稅款支付時住在加州。

符合條件者10月至明年1月可領到支票，領取數額可登入州稅務理事會(Franchise Tax Board)網站查詢。

科羅拉多州

科州根據「科州現金退還法案」(Colorado Cash Back Bill)已開始寄出支票，獨自報稅可領到750元，共同報稅是1500元，退稅款為從2021至2022會計年度的州府收入中支出。

符合條件的人必須：2021年12月31日前年滿18歲；2021年全年住在科州；2021年申報過州稅，或是申請過房地產、房租和取暖的退稅。

凡是6月30日前申報州稅的人，都可在9月30日前收到支票。延至10月報稅者將在1月31日前收到。

德拉瓦州

德拉瓦州的「紓困退稅計畫」為18歲以上的成年人支付300元，符合條件的人必須在截止日期前申報2021年的個人州稅。

夏威夷州

夏威夷州的第115號法案規定，根據2021年的稅表信息和收入水平，為每人發放100到300元。

伊利諾州

伊州9月12日開始發放退稅，年收入不到20萬元的個人可領50元，年收入40萬元以下的夫妻共同報稅可領100元。

印第安納州

印州是根據自動納稅人退稅法發放退稅，單獨報稅者可領325元，夫妻共同報稅多出一倍。

緬因州

緬因州的85萬8000個居民都可領到850元退稅，共同報稅的夫妻是1700元。符合條件的人必須全年住在緬因州；2022年10月31日前申報2021年稅表；不能作為被撫養人依附於他人報稅；單獨報稅者的年收入不超過10萬元、作為家長報稅者不超過15萬元，和夫妻共同報稅不超過20萬元。

南卡羅來納州

南卡州秋天開始提供每人800元退稅，總額約10億元，12月31日前發完。符合條件的人必須：10月17日前申報2021年稅表；2021年繳過州稅，居民和非居民都可領到。

維吉尼亞州

維州是單獨報稅者最多領取250元，共同報稅可領500元。7月1日前申報2021年稅表的人，10月17日前可領到退稅。