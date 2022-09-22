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這5個理由 讓「活到老做到老」或許沒那麼悲慘

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
越來越多人選擇在65歲之後繼續全職或兼職的工作。取自pexels
越來越多人選擇在65歲之後繼續全職或兼職的工作。取自pexels

雖然有無數的上班族總是夢想著退休後的生活，但也有數百萬人決定在65歲之後繼續全職或兼職的工作。

根據勞工部的數字預測，到2024年全美將有1千3百萬勞工的年齡達到65歲或更老。延長工作或許是個好選擇，以下是幾個理由：

1. 增加財務安全感

如果擔心生活費不夠用，延長工作可以讓你繼續累積社安金，到70歲完全退休年齡才請領，讓金額最大化。

繼續工作還可多儲存退休老本，延後享受，自然可以讓退休計劃的金雞蛋繼續「長大」。幾年前，市場觀察 (MarketWatch) 網站引述全國經濟研究所(National Bureau of Economic Research)的報告，「工作時間越長，累積的退休存款越多；累積的時間越長、相對來說退休時需要的時間便越短，社安金領的也越多。金融研究人員表示，每延後退休一年，約等於未來30年，可增加1%社安金入帳。」

2. 保持心智敏銳

完成一個工作專案、工作有所表現、參與團隊合作…當退休後這些完全消失時，也可能讓人喪失某些心智能力。一項研究指出，每延長一年退休，罹患失智症的風險可以降低3.2%。

另一項研究也發現，如果沒有完全退休、繼續工作的話，不管是自雇、兼職或從事暫時性的工作，身體或心理上都會比完全退休者健康。

3. 活得更久

奧勒岡大學博士生Chenkai Wu在2016年向哈佛商業論壇表示，一項長時間的公共健康研究顯示，在66歲退休的美國民眾，比在65歲退休的人死亡率降低11%。即使平時不是那麼健康的人，在調查中也顯示延後一年退休可帶來健康上的效益。但Chenkai Wu也說，這項研究結果雖然有趣，但有關工作與降低健康風險之間的關係，尚未定論

4. 認同感

不論喜歡與否，通常自己或他人都很容易以工作職位和成就來衡量一個人的價值，對某些人來說，永遠離開一份工作，容易導致認同危機。

有些替代方式可以取代完全退出職場，例如投身非營利組織，將自己的專業與技能，轉換至新的領域。

5. 維持人際網絡

經歷數十年的職場生涯，有些同事或許已經成為最好的朋友，驟然離職多少帶來一些衝擊。美國新聞與世界報導根據加州大學舊金山分校的一項研究指出，60歲以上的人有43%會周期性地感到孤獨。

工作有助維繫活躍的人際關係，一旦退休，最好逐步從教會、鄰居、教室、社團中建立新的人際網絡。

退休 社安金 勞工部

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