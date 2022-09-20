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62歲開始領社安金 還能擁有全職工作嗎？

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
年滿62歲便有資格領取退休金，且還能繼續從事全職的工作。取自Shutterstock
年滿62歲便有資格領取退休金，且還能繼續從事全職的工作。取自Shutterstock

人生每個階段的理財計劃都十分重要，社安金在年長者收入中扮演了關鍵的角色，值得花些時間去了解何時每月可以開始領取社安金以及如何繼續工作，這些將會影響你的福利

依社安局規定，在一般的情況下，年滿62歲便有資格領取退休金，且還能繼續從事全職的工作；但是否要在62歲領取社安金，則是另外一個問題。

幾乎每個理財專家都會建議，越晚領取社安金越好，但如果選擇在完全退休年齡 (66或67歲，依據出生於1960年之前或之後) 前領取，以及如果工作所賺的錢超過社安局規定的收入上限，每月的社安金將會減少。依社安局的規定，全年工作收入超過19,560元，超出的部分每2元將減少退休金1元。

以社安局出版的「工作如何影響你的福利 (How Work Affects Your Benefits)」來舉例，如果62歲時，每月可領的社安金是600元 (每年7200元)，如果工作的年收入是23920元，超過19560元上限的部分(4360元)，將會導致社安金被扣減。

但這個問題在達到完全退休年齡後，便不存在，工作所得便完全屬於增加的收入，想要知道有關社安金的所有問題，可以上社安局網頁mySocialSecurity查詢。

社安金 退休金 福利

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