退休帳戶提款善用4策略 避免晚年錢不夠花

個人退休帳戶提款如果懂得運用策略，將可讓儲蓄獲得最大化的效果。取自Shutterstock

辛苦工作一輩子，終於退休 可以動用退休帳戶存款，理財專家指出，401(k)退休帳戶；個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)提款如果懂得運用策略，將可讓儲蓄 獲得最大化的效果。

理財專家指出，退休財務規畫的首要黃金準則，就是不能讓自己在走到生命盡頭之前，存款就已經光花了。舊金山「普遍存在退休及存款」(Ubiquity Retirement + Savings)顧問公司創辦人帕克斯(Chad Parks)說，民眾最擔心的就是退休之後錢已花光，規畫退休生涯時可以評估每個月將從退休帳戶提款多少，並且思考是否還有其他收入來源。

除了退休存款之外，社安金至少將是老年人日常生活開銷的重要依靠。某些民眾則選擇購買年金(annuities)做為儲蓄工具，成為晚年的經濟支援。

專家指出，計算晚年財務狀況時，要把長壽因素納入考量。現年65歲的夫妻，極有可能其中一人可活到92歲，因此退休理財以95歲或100歲做為目標是明智之舉，而非過於牽強。避免晚年錢不夠花的另一項策略，則是降低不需要的開銷。例如，生活方式應該隨著收入減少而調整。

提領退休帳戶時，可以運用的策略包括：

一、4%原則(4% rule)

退休第一年提領帳戶的4%做為生活開銷。舉例來說，退休存款50萬元，退休第一年便提領2萬元使用。第二年的提領金額則是2萬元加上通膨，如果通膨為3%，提領金額則為20600元，下一年如果通膨仍是3%，則提領21218元。

二、固定金額策略(fixed-dollar strategy)

為每年從退休帳戶提領的金額訂定數字，每隔幾年重新評估。如此策略優點在於明確了解每年的提領金額有多少，缺點則是若遇到通膨嚴重可能無力應付。

三、總報酬投資 策略(total return strategy)

這套策略重點在於盡可能繼續維持全部投資(fully invested)，因此退休人士只提領3個月到12個月的生活開銷，其他款項則不動，繼續留在退休帳戶，如果手頭缺錢才再提領。但這項策略風險較高，隨著市場波動，結果可能是大好或大壞。

四、桶子策略(bucket strategy)

第一個「桶子」保管未來6個月到12個月將動用的錢，放在高收益存款帳戶或可以隨時動用的戶頭。

第二個「桶子」保管未來7個月到36個月的生活需要開銷，可以放在短期債券資金或高收益定存。

第三個「桶子」保管未來24個月不會動用的錢，可以放進股市或其他高收益投資管道。