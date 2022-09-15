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2019、2020聯邦所得稅逾期申報罰款 國稅局9月底退回

記者顏伶如／即時報導
2019年、2020年度逾期報稅的民眾，國稅局將在9月底退回累計12億元的逾期申報罰款。Getty Images
2019年、2020年度逾期報稅的民眾，國稅局將在9月底退回累計12億元的逾期申報罰款。Getty Images

申報2019年、2020年度聯邦所得稅時錯過報稅期限的民眾及小型企業，國稅局(IRS)將自動退回逾期申報罰款(Late-Filing Penalties)。國稅局表示，2019年、2020年度逾期報稅的民眾共計約160萬人，國稅局將退回累計12億元的逾期申報罰款。

然而，如果迄今尚未完成2019年或2020年所得稅申報的納稅人，則必須在9月30日前完成報稅，才能拿回逾期申報罰款。

國稅局表示，許多納稅人及小型企業本月底就會收到國稅局自動退還的逾期申報罰款。

國稅局局長瑞提格(Chuck Rettig)指出，整個疫情期間，國稅局一直努力工作以支持國家，並透過各種不同方式為民眾提供紓困

個人所得稅的逾期申報罰款是每個月罰款未繳納稅款的5%計算，罰款最高上限為25%。

宣布自動退還逾期申報罰款的時刻，剛好是國稅局持續受到輿論批評報稅案件累積嚴重之際。瑞提格先前曾說國稅局可望在今年12月之前解決報稅積案。

截至今年8月26日為止，2022年申報的報稅案件當中，國稅局約有820萬件仍未處理，其中有650萬件為傳統式的紙本報稅。

會計師事務所負責人康普波(Albert Campo)指出，國稅局退回逾期申報罰款的決策值得肯定。他說，不管是納稅人、稅務專業人士以及國稅局人員來說，這項決策都能帶來某種程度的壓力減輕。

國稅局表示，過去這段期間以來，一直積極努力降低報稅積案，希望能告2023年報稅季節來臨時，國稅局人員便能恢復正常運作。國稅局表示，退還逾期申報罰款將可以讓國稅局集中心力，對資源做出更有效率的運用。

國稅局 報稅 紓困

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