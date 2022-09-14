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人生圓夢不嫌晚 這9所大學年長者可「免費」就讀

編譯柯立偉／即時報導
全美有9所允許年長者免費就讀的大學，不過各校對於年齡和入學門檻要求不一。Getty Images
全美有9所允許年長者免費就讀的大學，不過各校對於年齡和入學門檻要求不一。Getty Images

人生走到遲暮之年，回首來時路，是否曾經有過那麼一點點後悔，後悔當年早早為了生計離鄉背井，放棄了在學業上更上一層樓？是否又曾經因為這層悔恨，讓也早早成家立業的你，十分重視子女的課業，將自己當年的這層悔恨，寄託在子女身上？現在，只要英文夠好，你有機會抹平這層悔恨，免費取得少年十五二十時就該取得的那一份文憑。

MSN新聞網整理了全美九間允許年長者免費就讀的大學，不過各校對於年齡和入學門檻要求不一，特別需要注意的是，所謂「免費」是指「免學費」，其他雜費支出如教科書、電腦使用費等名目，大多還是要繳；一起來看看你住的那個州有沒有提供免費的年長者大學教育

1. 阿拉斯加大學(University of Alaska)

不是每個人退休後都想搬去佛羅里達，如果你受不了燠熱的南方，北國的阿拉斯加會是你最好的選擇；只要在開學日當天年滿65歲，並有阿拉斯加州合法居留權者均可入讀，不過課程還是以大學部學生為優先，以「教室內仍有空位」為選課前提。

2. 阿肯色大學(University of Arkansas)

年滿60歲、擁有高中文憑或高中同等學力(GED)的阿肯色州居民，經校方甄選錄取者得免費就學，相關規定可上官網查詢；且與阿拉斯加大學相同，銀髮族學生以「教室內仍有空位」為選課前提。

3. 南卡羅來納州克蘭生大學(Clemson University)

60歲以上合法居住於南卡羅來納州者可免費就讀，與其他大學不同的是，只要教室空間足夠、你的時間也允許，想修幾堂課都可以。

4. 康乃狄克大學(University of Connecticut)

康州州法律規定州立高等教育機構必須對62歲以上長者免費開放，只要是康州合法居民、開學日前年齡達標並經康乃狄克大學錄取；而學費減免範圍僅有大學部正期班，研究所或大學部寒暑期課程不在減免範圍。

5. 德拉瓦大學(University of Delaware)

年滿60歲、擁有高中文憑或高中同等學力(GED)的德拉瓦州居民，可以上學校官網線上申請，即便沒有考過SAT也沒關係；比較特殊的是，德拉瓦大學部分研究所課程亦開放年長者修讀，只要經校方同意，就可免費選課並取得碩士學位。

6. 喬治亞理工學院(Georgia Tech)

與德拉瓦大學相同，喬治亞理工學院也對年長者開放研究所，只要是年滿62歲的喬治亞州合法居民，都可以向喬治亞理工學院招生辦公室提出申請。

7. 伊利諾大學(University of Illinois)

年滿65歲的伊利諾州居民，「且」年收入低於聯邦貧窮線200%者，可以向伊利諾大學申請，經甄選錄取後可修讀大學部或研究所學位。

8. 肯塔基大學(University of Kentucky)

65歲以上者可申請肯塔基大學的多諾萬獎學金(Donovan Scholarship)取得免費入學資格，可選擇是否攻讀學位，但若希望畢業時取得畢業證書，就必須參加甄選流程；如果只是想學些什麼，不在乎學位授予，原則上只要向肯塔基大學提出免費入學申請都會獲得通過。

9. 馬里蘭大學帕克分校(University of Maryland at College Park)

60歲以上、擁有永久居留權或公民權，且已退休者(每周從事有薪工作不得超過20小時)得申請該校的黃金身分計畫(Golden ID Card Program)，每學期最都可選修三門課，可選擇是否取得學位。

南卡羅來納州 退休 教育

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