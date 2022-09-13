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領社安金者關注的COLA和退休收入限額 10月將公布

領社安金者關注的COLA和退休收入限額 10月將公布

編譯孫梁／綜合7日電
社安署每年都使用新數據重新調整COLA，數據將在下月公布，同時還將公布退休收入限額等重要數據。取自Shutterstock
社安署每年都使用新數據重新調整COLA，數據將在下月公布，同時還將公布退休收入限額等重要數據。取自Shutterstock

全國領取社安福利的人數今年7月逼近6600萬，逾半數的退休者表示，社安金是他們每月的重要收入來源。但由於物價飛漲，每月的社安金幾乎無法負擔過去能夠負擔的生活費用。

今年前七個月的通膨率高達9.1%，意味著2022年按5.9%生活成本調整(COLA)的社安金，已無法負擔領取者日益升高的生活費用，他們的每月福利平均下降58元，今年迄今下降374元。

但社安署每年都使用新數據重新調整COLA，調整的數據將在下月公布，同時還將公布退休收入限額等重要數據，使10月對依靠社安金生活的老年人顯得極為重要。

一，COLA將大幅提高。

COLA的宗旨是按通膨率調整社安金的水平，以保證社安金的給付額與通膨率基本持平。今年的通膨率為40年來最高，意味著2023年的COLA將為40年來最大，預計達9.6%。但如果通膨率降低，COLA也可能降至9.3%。如果通膨率未來數月繼續升高，COLA也可能增至10.1%。如果COLA是9.6%，退休者2023年每月平均可多領160元社安金。

但年長者不能將COLA的調升視為加薪，因為食物和能源價格今年大幅飆升，聯邦醫療保險(Medicare)計畫B的保費大增14.5%，即使明年的通膨率降至零，2023年根據COLA調高的社安金，也僅夠補償老年人2022年必須支出的Medicare計畫B保費。

二，退休收入限額將會提高。

在不到完全退休年齡(FRA)退休的人，如果收入超過一定限額，他們每月的社安金給付可能減少。不滿FRA者的年收入限額2022年是1萬9560元，超過限額的部分每兩元要扣除一元。例如，不到FRA退休者的年收入是2萬4560元(即超過限額5000元)，他們的社安金給付將減少2500元。但如果退休者達到FRA，無論收入多少，社安金都可全額領取。

過去20年，退休收入限額的年增率為2.8%，因此，明年的新限額很可能介於2萬80元至2萬180元之間。

社安金 退休 聯邦醫療保險

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