存退休老本 最怕這6件事來亂

物價上漲、薪水不漲，生活各種開銷越來越難支應，嚴重削弱積存退休老本的能力。取自Pixabay

物價上漲、薪水不漲，生活各種開銷越來越難支應，讓越來越多人加入「月光族」行列，也嚴重削弱積存退休老本的能力。根據嘉信理財集團調查，44%的就業者改變他們的401(k) ，即使他們也承認這是他們退休後主要收入來源。

這項調查訪問了美國1000名401(k)計劃的參與者，年齡從21歲至70歲。79%認為生活受到通膨影響，以致減少了購物支出或改購買較廉價商品、甚至靠借貸度日；研究指出，儘管努力樽節開支，許多受訪者表示，基本上他們存得少、花得多。整體而言，以下這些因素，讓存錢對退休或準備退休的人來說變得更加困難。

1. 準備或正負擔子女教育費用

根據貸款公司沙利美（Sallie Mae）一份「美國人如何支付學費」的報告指出，21%的受訪者有此壓力，妨礙了儲存退休老本計畫。學費的45%由家庭收入與儲蓄 負擔，另外貸款佔了9%。

用心良苦的父母優先為子女積存學費，以致沒有留下多少錢給自己退休使用。這些為孩子負擔教育費用的父母，可能會發現聯邦的「父母貸款」(PLUS loan) 有些意料之外的結果，例如：如果未履行還款義務，薪水、退税、甚至社安金都會遭到強制執行扣款。

Money Talks News創辦人Stacy Johnson說，「念大學時錢不夠用，不是好事，但總比退休時錢不夠用好。」

2. 償還信用卡債務

因償還卡債而阻礙儲存退休金 的受訪者佔24%。根據消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau, CFPB）統計，2018至2020年間，美國人每年總共支付的卡債金額高達1200億元，相當於平均每個家庭負擔了1000元。

聯準會升息，也讓信用卡利息水漲船高，要還的利息越多，自然能存的錢就越少。

3. 意外的支出

因意外支出而影響退休儲蓄計劃的受訪者佔33%。修車、家電更新、醫療費用以及其他意外支出，這些大筆開銷都會影響退休金的積存。

當然這些支出不全然是意料之外，例如可以預期汽車與家電這些生活中的消耗品都有報廢期限。這是所以需要應急基金的原因，即使每個月無法存下太多，還是要擠出一些存起來。

4. 股市波動

因股市波動而影響退休儲蓄計畫的受訪者佔33%。雖然投資 股市是可靠的長期投資，但不管是熊市或牛市，股價上下起伏是多數投資人無法預期的。

眼看著儲存退休金的帳戶縮水，投資人可能會暫時停止投入，但其實這是錯誤的作法。謹慎的投資心態是必要的，但長期、定期的投資才是王道。

5. 應付每月開銷

認為因每月開銷而影響退休儲蓄的受訪者佔35%。近期食物、油價以及其他生活必需品的高漲，讓許多人只能應付每月基本花費。而最壞的情況是，若有幾個月透支，往往會導致卡債增加。

生活基本開支無法避免，但可以重新定義它；有計畫地消費，區分何者為「需要」(need)、何者為「想要」(want)，其中包括退休儲蓄計畫。如果必要，想辦法增加收入（例如找份副業、分租房屋等），直到收支平衡為止。

6. 通膨

高達45%受訪者認為，通膨是影響退休儲蓄計畫的頭號敵人。幾乎倍增的通膨指數，影響了數百萬家庭生計，在難以應付基本開銷後，許多人往往停止投入退休儲蓄計畫。

其實，儲存退休金才是最重要的「支出」，通膨往往需要好幾年的時間才能改善，但時光無法倒流，長期、謹慎地儲蓄、投資，永遠是顛撲不破的道理。