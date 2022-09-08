租金飛漲找房難 專家建議把握5大重點

全美各地租屋市場緊俏，房租也持續飆漲，租屋大不易。Getty Images

找房子租向來不簡單，今年租金 飛漲，更是難上加難，不過，冷靜務實、用對方法，找到條件適合的租房容易多了。找房租住時，專家建議把握住五大重點。

第一，釐清「想要」和「需要」的各是什麼？地產經紀商Redfin公寓搜索網站 Rent.com 資深執行編輯卡伯里 (Brian Carberry) 說，首先確定優先考量是什麼、以及負擔能力。

租房平台Zumper 提供租金計算器，可根據所在位置、月收入和每月支出估算可負擔的月租；接著再考慮位置和設施。

不妨藉助Apartments.com、Rent.com、Zillow、Apartment Guide 和 Zumper 等公寓搜索網站，還可透過經紀人幫忙找房。如果需要財務幫助，可查看消費者金融保護局(Consumer Finance Protection Bureau)的租賃協助搜索器(Rental Assistance Finder)、以及當地公共住房管理機構。

第二，了解市場行情。有助於規劃預算Apartment List、Redfin等網站的全美租金報告值得參考。

此外，卡伯里說，如果不急，最好等到九月過後租房，屆時租房市場供過於求，租客 比較容易爭取有利條件；不過今年租房市場需求大，冬季找房未必如往年般可撿便宜。

第三，花時間準備。提前多方研究，一旦看到喜歡的候選房馬上可申請，不致於錯過。所以，既有租約即將到期前幾個月就該開始研究。可在 Yelp、ApartmentRatings.com 和 RentMyLandlord.com 等網站搜索潛在房東 或物業管理公司的評論，也可直接聯繫並提問；建議要求房東提出住房牌照號碼、物業管理公司名稱及住房詳情。

第四，現場查看。可看看附近環境、交通，進到屋內查看油漆、配備電器等等網站圖片難以顯示的細節；看房時，帶朋友同行可從旁提醒或幫忙提問，而且最好事先有萬全準備，一旦看了滿意可馬上申請，尤其在紐約等熱門租房市場，時間非常重要。

第五，確實了解房客權利。美國住宅暨都市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)的房客權益(Tenant Rights)網站詳列房客權利，值得參考。

此外，簽約前務必問清所有租客權利、詳讀合約內容，如有疑問，可尋求地方機構協助，也可到美國住宅暨都市發展部網站搜尋顧問機構求助。