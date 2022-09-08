我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關於IKEA 那些你可能不知道的新鮮事

王室編輯：傳英女王4名子女與長孫威廉全到場 情況嚴重

租金飛漲找房難 專家建議把握5大重點

編譯周芳苑 / 即時報導
全美各地租屋市場緊俏，房租也持續飆漲，租屋大不易。Getty Images
全美各地租屋市場緊俏，房租也持續飆漲，租屋大不易。Getty Images

找房子租向來不簡單，今年租金飛漲，更是難上加難，不過，冷靜務實、用對方法，找到條件適合的租房容易多了。找房租住時，專家建議把握住五大重點。

第一，釐清「想要」和「需要」的各是什麼？地產經紀商Redfin公寓搜索網站 Rent.com 資深執行編輯卡伯里 (Brian Carberry) 說，首先確定優先考量是什麼、以及負擔能力。

租房平台Zumper 提供租金計算器，可根據所在位置、月收入和每月支出估算可負擔的月租；接著再考慮位置和設施。

不妨藉助Apartments.com、Rent.com、Zillow、Apartment Guide 和 Zumper 等公寓搜索網站，還可透過經紀人幫忙找房。如果需要財務幫助，可查看消費者金融保護局(Consumer Finance Protection Bureau)的租賃協助搜索器(Rental Assistance Finder)、以及當地公共住房管理機構。

第二，了解市場行情。有助於規劃預算Apartment List、Redfin等網站的全美租金報告值得參考。

此外，卡伯里說，如果不急，最好等到九月過後租房，屆時租房市場供過於求，租客比較容易爭取有利條件；不過今年租房市場需求大，冬季找房未必如往年般可撿便宜。

第三，花時間準備。提前多方研究，一旦看到喜歡的候選房馬上可申請，不致於錯過。所以，既有租約即將到期前幾個月就該開始研究。可在 Yelp、ApartmentRatings.com 和 RentMyLandlord.com 等網站搜索潛在房東或物業管理公司的評論，也可直接聯繫並提問；建議要求房東提出住房牌照號碼、物業管理公司名稱及住房詳情。

第四，現場查看。可看看附近環境、交通，進到屋內查看油漆、配備電器等等網站圖片難以顯示的細節；看房時，帶朋友同行可從旁提醒或幫忙提問，而且最好事先有萬全準備，一旦看了滿意可馬上申請，尤其在紐約等熱門租房市場，時間非常重要。

第五，確實了解房客權利。美國住宅暨都市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)的房客權益(Tenant Rights)網站詳列房客權利，值得參考。

此外，簽約前務必問清所有租客權利、詳讀合約內容，如有疑問，可尋求地方機構協助，也可到美國住宅暨都市發展部網站搜尋顧問機構求助。

租金 房東 租客

上一則

泰坦尼克號沈船悲劇110周年 特展11月巡迴紐約

下一則

關於IKEA 那些你可能不知道的新鮮事

延伸閱讀

蘋果新機登場 通膨下沒漲價 跌破專家眼鏡

蘋果新機登場 通膨下沒漲價 跌破專家眼鏡
烏核廠僵局持續 專家警告「福島類型事態」

烏核廠僵局持續 專家警告「福島類型事態」
港府專家顧問袁國勇確診：沒症狀 3年來終可放假

港府專家顧問袁國勇確診：沒症狀 3年來終可放假
中國8月出口動能明顯轉弱 專家：將更倚重內需

中國8月出口動能明顯轉弱 專家：將更倚重內需

熱門新聞

好市多派人站在出口，檢查每位顧客的結帳收據。Getty Images

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

2022-09-02 10:30
簽帳卡(debit card)很類似現金，使用時一樣有風險。Getty Images

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

2022-09-07 10:35
對於準備退休的民眾來說，何時開始領取社安金，成了必須審慎思考的重要決定。取自unsplash

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

2022-09-06 10:24
安排退休計劃時，慎選節稅的投資和退休帳戶至關重要。取自pexels

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

2022-08-31 10:32
有些商品在亞馬遜買可能更省錢。Getty Images

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

2022-08-31 10:41
德州客棧牛排館炸牛排。取自Texas Roadhouse

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

2022-09-07 10:32

超人氣

更多 >
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
南加窮兇極惡的「零元購」保安淡然觀望 視頻全錄

南加窮兇極惡的「零元購」保安淡然觀望 視頻全錄
加拿大10死15傷隨機殺人案 第2名兇嫌已經自盡

加拿大10死15傷隨機殺人案 第2名兇嫌已經自盡
F-35戰機內含「未授權中國材料」美國防部：暫停交付

F-35戰機內含「未授權中國材料」美國防部：暫停交付
房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長