何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

對於準備退休的民眾來說，何時開始領取社安金，成了必須審慎思考的重要決定。取自unsplash

屆滿62歲即可申領社安金 ，但如果想要每個月拿到全額福利 ，就必須達到完全退休 年齡(full retirement age，FRA)，也就是大約66歲、67歲左右或界於兩者之間，依據個人出生年份而訂。對於準備退休的民眾來說，何時開始領取社安金，成了必須審慎思考的重要決定。

民眾屆滿完全退休年齡時，如果決定延後申領社安金，每年福利可以增加8%。一旦超過70歲，延遲提領的紅利便不再增加，因此70歲經常被視為申請社安金的最遲年齡。專家指出，等到70歲才申領社安金當然有福利較多的優點，但在實際生活中，最好不要等到70歲才拿社安金，因為帳面上的金額差別，不能與人生當中的所有考量畫上等號。

舉例來說，如果在67歲完全退休年齡時申請社安金，每月可領取1700的全額支票，提前在62歲領取則每月只能拿到1190元，延遲到70歲才申領，則每個月社安金支票可有2108元。

專家指出，在壽命較長的假設之下，等到70歲才領取社安金好處較多，只不過世事難料，如果到了75歲便去世，遲領社安金所創造的終生福利，算起來並不多，還不如在70歲之前便完成申領，以求安心；不同時期申領社安金的終生領取金額分別為：

＊62歲申領社安金：18萬5640元

＊67歲申請社安金：16萬3200元

＊70歲申領社安金：12萬6480元

然而，以上推算是以單身、申請社安金時只須考量個人生活開銷的假設前提做為基準，專家指出，對於已婚人士來說，延後申領社安金的優點在於，如果過世則配偶可以拿到金額較高的遺屬給付(survivor's benefits)。

專家表示，思考何時申請社安金時，不能只考慮到年齡因素，而是要全盤考慮一輩子總共可以領取多少福利，綜合研判之後，或許會發現提早在70歲之前便開始領取社安金，其實是最聰明也最安全的選擇。