通膨趨緩 2023年社安金生活成本調整可能不會有11.4%

社安金每年的生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)牽動退休族的經濟能力，影響重大。Getty Images

蓋洛普民調(Gallup)顯示，已退休 美國民眾當中，近九成仰賴每個月的社安金 收入度日，即將退休的民眾當中也有84%表示，社安金將是晚年生活主要財務來源。社安金每年的生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)由於牽動退休族的經濟能力，影響重大。

2023年的社安金生活成本調整幅度，今年10月第2周即將公布，先前曾有媒體報導估測，受到通膨高漲影響，這次調整幅度可能上看11.4%，但專家指出，通貨膨脹因素影響，全美大約4800萬退休族，2023年起每月收到的社安金支票，生活成本調整可望創下40年來最大幅度。

勞工部公布的今年6月消費者物價指數 (Consumer Price Index，CPI)，與去年同期相比增加9.1%，報告出爐後讓某些政策專家研判，退休族2023年起每個月收到的社安金支票，金額可望比今年至少增加10%以上。

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(The Senior Citizens League，TSCL)政策分析師瑪麗‧強生(Mary Johnson)今年7月表示，如果通膨指數繼續走高，社安金2023年的生活成本調整可能高達11.4%。

然而，勞工部後來公布的今年7月消費者物價指數，透露通膨似有趨緩跡象，不再出現指數成長超過專家預期的狀況。原油價格降低，讓民眾在加油站購買汽油時不像先前那般荷包壓力龐大。專家指出，先前估計的11.4%的社安金生活成本調整幅度，現在看來恐怕難以實現。

另一方面，專家也說，即使社安金隨著生活成本調整而增加，通膨因素仍將在無形之間讓支票金額調漲變得無感。

過去12個月的城市消費者物價指數(Consumer Price Index for All Urban Consumers，CPI-U)當中，三餐在家開伙的食物花費足足增加13.1%，住屋開銷增加5.7%，醫療費用增加5.1%，這些項目都是退休族重要花錢領域，也代表著2023年社安金生活成本調整的金額成長，恐將被高花費給抵消。