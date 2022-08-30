善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源，持紅藍卡的年長者看牙仍可降低醫療費、甚至免費。取自pexels

多數年長者所持有俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 (Medicare)不涵蓋定期牙科護理，國會高喊著要動用社會支出方案將牙科納入保險給付範圍，但進度極慢，眼前看來，張羅口腔保健費還是要靠自己。

所幸，善用以下社會資源，持紅藍卡的年長者看牙仍可降低醫療費、甚至免費。

一、非營利組織The Dental Lifeline Network。這是美國牙科協會(American Dental Association)的計劃，專為屆滿65歲老人在內的特定族群提供免費、全面牙科治療；由於使用人數多，德州、加州、肯塔基州等州和一些郡縣不再接受新申請。

二、社區診所(Community Health Clinics)。由聯邦資助，主要為低收入族群提供低成本或免費牙科保健服務；許多診所採取依財力高低計費的「浮動付款方案」(scale payment option)，有些採彈性付費。

三、牙醫學 校(Dental Schools)。多數牙醫教學機構設有診所，為社區提供低價洗牙和其他日常牙科護理；可造訪美國牙科協會網站搜索，就診前先打電話確認費用。

四、牙科資訊網站NeedyMeds.com。提供牙科診所清單，其中包括依收入收費的服務選項、社區診所地點、牙醫學校診所；網站依地點列出各地各種醫療服務的適用資格、並提供各機構聯絡電話。

五、請求牙醫協助。牙醫可能提供較便宜的治療、量身訂制分期付款或提供浮動付款方式，也不妨詢問是否可通過推薦朋友、上網填問卷給予正面評價等方式獲得折扣。

六、申用「牙科儲蓄／折扣計劃」(Dental Savings/Discount Plan)。加入計劃須支付年費，之後，多數服務如檢查、洗牙、補牙、根管治療、牙套可獲10%至60%折扣。各地計劃看診成本不一，佛州奧蘭多計劃平均成本為每年135至170 美元。可造訪 DentalPlans 查詢詳情。

七、貨比三家。可善用全國非營利組織 FAIR Health搜尋各地平均收費、針對特定服務查詢價格。此外，可在 Groupon 等網站搜尋牙科折扣，例如在德州休斯頓 Groupon網站快速搜尋，可發現許多 X 光、檢查和洗牙套餐訂價僅25到50美元，甚至有一個牙科診所以40美元提供價值700 美元的植牙療程。