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租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

遭騙至寮國壓榨吐滿地血 向統促黨求救付贖金返台

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

編譯柯立偉 / 即時報導
出租房屋獲利空間大，許多詐騙犯看準此一「商機」，各種型態的租房詐騙應運而生。Getty Images
出租房屋獲利空間大，許多詐騙犯看準此一「商機」，各種型態的租房詐騙應運而生。Getty Images

受通貨膨脹指數飆漲影響，各地租金愈漲愈高，房地產網站Redfin統計，全美平均租房價格已飆到每月2000元，打破史上最高紀錄；如德州奧斯丁(Austin)自2019年以來房租均價已飆漲48%，田納西州納許維爾(Nashville)、俄亥俄州辛辛那提(Cincinnati)、華盛頓州西雅圖(Seattle)等地也有32%的漲幅；正因為出租房屋獲利空間大，許多詐騙犯看準此一「商機」，各種型態的租房詐騙應運而生。

MSN新聞網就整理了常見的四種租房詐騙型態，提醒民眾遇到類似狀況時務必小心求證，確定是租房詐騙後還要向當地警政機關、聯邦貿易委員會(FTC)或刊登該廣告的網路平台舉報，避免未來再有人受害，千萬不要一時貪便宜就急忙掏錢下訂，否則就是向詐騙集團白白奉上自己的血汗錢。

• 廣告複製貼上

對有心詐騙者來說，找到一個既有的出租廣告複製貼上，再把租金調降發布再簡單不過，這種詐騙型態特別針對外地人，因為他們通常還沒搬進來，無法親眼看到房屋，查核廣告之真偽；再加上現在租房市場緊張，許多外地租客看到低價可能毫不猶豫地支付數月租金表示自己下訂的決心，如此就中了詐騙集團的圈套；因此，如果您在網路上看到一個「低到不合理」的價格，務必多方求證。

• 假的！連廣告都假的

FTC指出，有些詐騙集團為了避免「房客」與真的房東聯絡，會直接編造一個地址，並上網隨便找一間把房子拍得美輪美奐的照片；因此，若對照片與價格有疑慮，可以在Google Map上輸入地址，利用Google Map的街景服務，確認一下該地址是否真實，以及該地址是否真的有照片上的房屋。

• 要求匯款

如果房東要求你電匯一筆款項作為訂金，不管是微信還是Whatsapp，直接封鎖吧！FTC說：「電匯出去的錢根本取不回來，這是最典型的詐騙形式之一。」

• 我不在國內

如果與您聯絡的人自稱目前人在國外，要求你直接下單，這絕對是妥妥的詐騙，如果自稱是房東的人沒辦法帶著一紙租約親自帶你參觀房子，只有一種可能：「他根本不是房東」。

詐騙集團 房東 租金

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