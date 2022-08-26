我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

鮑爾傑克森洞演說：抑制通膨 經濟成長放緩是代價

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

記者張聲肇/即時報導
在家工作已成風潮，退而不想休的年長者，可以找適合在家做的工作。取自pexels
在家工作已成風潮，退而不想休的年長者，可以找適合在家做的工作。取自pexels

在家工作(work from home, WFH)已成風潮，退而不想休的話，哪些工作適合年長者在家做？ 專家建議教育、客服、行政三大類11種工作，但要慎防雇主詐騙勞力。

一、教育類有4項，包括：

1 講師。木工、操控無人機、廉價旅行，任何專長都可在Teachable和Coursera等網站登記授課。

2 顧問。本來就有企業管理和設計等專長的人，可在LinkedIn（領英）、Indeed等網站建立帳戶，找尋商機，既可傳承專業心得，又薄有收入，何樂不為？

3 教師。美國的學校與公司，以及外國學校及企業，都在徵求教師，不想花時間設立網站、推銷課程的人，可直接擔任彈性課程的教師。

4 國際英文老師。英文是國際通用語，市場只會越來越大，最好拿個教師資格，不但可以上網教英文，也可成立自己的英文教學網站。

二、客服類，不是光聽客戶抱怨，擴大服務範圍，替來電者解決問題，也是人生一大樂事。

5 客戶支援員（ Customer Support Agent）。透過網路聊天、社媒、電子郵件等幫客戶處理退貨、交換或帳單等問題，最好也要熟悉公司的客服系統，通常只需一台電腦、一副耳機即可。

6 技術支援員（Technical Support Agent）。與前者差在要懂得替客戶解決技術性的問題，例如如何在應用軟體上改換帳單寄送地址、如何使用客戶剛買來的軟體。

7 旅行社職員。不要以為機票訂位等工作已被谷歌全包了，許多旅行社和醫院仍需大量能夠替企業客戶或病患安排旅程的職員，做事有條有理是這行最重要的本領。

三、行政類的工作可能最適合年長者在家做，例如：

8 虛擬助理（秘書）。敲定會面時地、寫電子郵件、更新客戶的社媒帳戶等日常生活技巧，就可擔任。

9 簿記員。本地餐廳、小店或小診所的醫生，請不起專業會計，如果懂得基本會計，就可兩相得益，為他們記帳。

10 報稅員。 H&R Block之類的報稅公司會在報稅季節來臨前訓練好，雖然只是填報為主，最好還是要懂每年更新的稅則。

11 資料輸入員。只要眼明手快，誰都可做，但有法律、病歷、保險或貨品包裝經驗的話，報酬可能更高。

報稅 教育 保險

上一則

精挑細選…全美10大適合全家出遊露營區和房車公園

下一則

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

延伸閱讀

國稅局：疫情拖累補報稅 9/30前不罰

國稅局：疫情拖累補報稅 9/30前不罰
學生暑期打工未滿千元 無需繳納「工資預扣稅」

學生暑期打工未滿千元 無需繳納「工資預扣稅」
卡車司機請在8月31日截止日前報稅 國稅局鼓勵電子申報

卡車司機請在8月31日截止日前報稅 國稅局鼓勵電子申報
卡車司機請在8月31日截止日前報稅 國稅局鼓勵電子申報

卡車司機請在8月31日截止日前報稅 國稅局鼓勵電子申報
2022年教育工作者費用扣除最高可達300美元

2022年教育工作者費用扣除最高可達300美元
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

熱門新聞

好市多 (Costco)應有盡有，是許多人喜愛購物的地方。周靜芝/攝影

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

2022-08-17 10:32
好市多開發許多自有品牌科克蘭 (Kirkland) 商品，受到消費者喜愛。Getty Images

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

2022-08-23 10:39
FSIS建議民眾不要食用被汙染的牛肉。(示意圖，取自pexels)

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

2022-08-24 10:28
領取社安金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。Getty Images

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

2022-08-19 10:08
專家建議洗衣服時絕對不要做的5件事。Getty Images

消費者報告：這5件事 洗衣專家從來不做

2022-08-21 13:45
冰河國家公園。取自National Park Service網站

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

2022-08-18 10:05

超人氣

更多 >
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣
27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵
世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻