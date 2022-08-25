現金該放多少在家 才安全又能應付不時之需？

家中該放多少現金，才能應付緊急所需，可參考專家意見。取自pexels

華人或亞裔喜歡使用現金，往往在家中存放大量現金，遭歹徒覬覦、入室搶劫的事件時有所聞。數位支付平台如Venmo, PayPal and CashApp誕生後，改變人們使用現金的習慣，多數人身上很少有現金，家中也是如此。但有時家中確實需要準備一些現金，以便緊急事故（例如颶風、野火或停電）時，如果無法使用數位錢包或銀行系統故障，手中的現金可以用來加油、買食物、甚至就醫。

因此究竟應該留有多少現金在身邊？專家認為，個人需要不同，應視情況而定，但可以把握以下幾個原則：

保有最低現金數

從安全的角度來看，現金是最不安全的資產。理財規劃顧問Ryan McCarty認為，家中保留最少的現金數量，以備萬一發生火災、竊盜等事故，是不變的原則。但最少的現金數量是多少？專家意見也不一，一位理財規劃顧問Danielle Miura說，家中保留的現金應該足以買幾加侖的汽油、付外送帳單，或發生意外時所用，至少是100至200美元。

「但應急用的錢，不應只放在家中，可以選擇存在儲蓄 帳戶裡」。McCarty說明家中現金與儲蓄帳戶兩者的比例，例如儲蓄帳戶有1萬元，現金就不應超過10%。

足夠緊急所需

線上理財專家Yasmin Purnell建議，手中現金應該足以支付短期住宿、食物、加油、醫療等需求，「原則上，家裡有1000元現金，確保發生全國性災害時可以應急。」

投資顧問Ted Capwell則建議，與其保留現金應急，也可以儲存日常必需品，例如留500元現金買食物，不如在冰箱儲存冷凍食物，或是購買醫療急救箱，以替代支付就醫帳單。Capewell認為，人們不需要在身邊存個數百、數千元，以備災難發生，畢竟機率不高。

少於1000元

資產管理顧問Jesse Cramer認為，少於1000元是家中保留現金的理想數額。「雖然金額會因人而異，但通常1000元是放在家中適當的現金數字，畢竟銀行還是比較安全。」Cramer進一步說明他的論點，他分享父母鄰居家在火災發生時，讓災情更加嚴重的原因竟是，他們想找到藏匿成堆現金的地方。

Cramer說，這雖然是個極端的例子，但他的觀點卻很合理，現今的世界無處不可以使用信用卡、Apple pay, Paypal, Venmo等，沒有足夠的理由需要將大把錢放在家裡。

將現金放在安全的地方

管理顧問Matthew Dailly說，不管在家中放多少現金，總是安全第一。最好是找一個可以安全存放的地方，因為洪水 或火災等事故往往發生在數秒之間，防火保險 箱雖是個不錯的選擇，但有可能成為竊盜的目標，就算買個高科技的保險箱，歹徒還是會想辦法破壞它。

McCarty說，安全起見，這筆錢應該和家中其他貴重物品放在一起，並確保保險箱是防火、防水、不會遭到破壞。此外，帳戶也要有一定金額的存款，以便支付日常帳單。

不要恐慌

遭遇變故時，人們往往會感到恐慌，取出大筆現金以便應付緊急需要。Dailly表示，其實即使銀行破產，你的資產也能獲得保護。如果銀行垮了，聯邦存款保險公司對每位存戶的標準保障金額是25萬，「避免一家金融系統瞬間崩盤，可以將財富分散在不同的銀行。」

現金價值會減少

一般來說，現金持有越少越好；聽起來或許有些奇怪，但現金的價值確實會隨時間越來越小，反之錢若放在銀行，可確保價值，有時還會變多。Dailly表示，選擇一家安全的銀行，是確保你的錢安全的唯一方法。