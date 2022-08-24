降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

「降低通膨法案」中有關聯邦醫療保險處方藥物D部份計畫的規定改變，將影響4900萬名參加計畫民眾的荷包。Getty Images

「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)在拜登總統簽署後生效，未來幾年聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )將陸續出現改革，民主黨推動多年、為老年人降低處方藥物開銷的目標，終於得以落實。

根據新法規定，政府必須針對紅藍卡給付的幾種特定藥品與藥廠議價，條款將從2026年開始實施。這是聯邦醫療保險計畫推出以來，連當政府第一次能夠針對藥品價格與廠商討價還價。

「降低通膨法案」當中有關聯邦醫療保險處方藥物D部份計畫(Part D)的規定改變，將直接影響4900萬名參加計畫民眾的荷包，絕大多數更動可能最早在2023年或2024年便將實施。

D部份計畫是與處方藥品給付有關的方案，分為「傳統聯邦醫療保險」(Original Medicare)及「聯邦醫療保險優勢計畫」(Medicare Advantage Plans)兩大類，前者由聯邦政府提供，後者則必須向私人保險公司購買。

「聯邦醫療保險優勢計畫」通常給付門診病患的處方藥品花費，「傳統聯邦醫療保險」則不給付。兩類都將受到新法影響而出現調整，民眾如果不確定自己參加項目為何，應該洽詢保險業者。

一、自掏腰包的藥物開銷將有上限

新法上路後，2025年民眾自掏腰包的處方藥物花費上限將為2000元。

二、取消令人詬病的處方藥物5%共同保險(coinsurance)

新規上路時間將是2024年。

三、對保費 漲價訂定限制

D部份計畫保費調漲的幅度，每年不得超過6%。新規適用期限為2024年至2029年。

四、對胰島素自付款(copays)訂出限制

紅藍卡給付的胰島素，病患每個月自付額上限，初期將訂為35元，實施期間為2023年至2025年。從2026年起，則改為以下三個選項當中的最低價格：

＊35元

＊紅藍卡最高公平價(maximum fair price)的25%

＊藥品方案當中協商價格的25%

五、某些列在建議名單上的疫苗將改為免費提供

疾管中心預防接種諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP)建議成年人接種的疫苗，消費者必須分擔部分開銷，但從2023年開始則將根據新法規定改為免費提供。