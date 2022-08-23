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現金管理帳戶使用更方便 但有哪些優缺點？

記者顏伶如／即時報導
現金管理帳戶推出各種新型服務，對消費者來說則可因此獲得好處。Getty Images
現金管理帳戶推出各種新型服務，對消費者來說則可因此獲得好處。Getty Images

現金管理帳戶(Cash Management Account，CMAs)與傳統式銀行帳戶的差別，如今變得越來越不明顯。傳統式帳戶則由銀行或信用合作社(credit union)提供，現金管理帳戶是由券商推出，可以做為支票帳戶或存款帳戶使用。受到手續費用減少的影響，券商與智能投資顧問機構(Robo Advisor)爭相推出具備各種亮點的新型服務，以便邁向多元化發展，對消費者來說則可因此獲得好處。

現金管理帳戶最受消費者青睞的特色包括：

＊年益率(Annual Percentage Yield，APY)較有吸引力

＊使用自動提款機(ATMs)免手續費

＊可以做為支票帳戶(checking account)使用

＊可有簽帳卡(debit card)

＊免月費

＊免收帳戶透支手續費(overdraft fees)

＊提早薪資支票直接存款(Early paycheck direct deposit)

＊湊齊整數投資法(Round-up investing)

＊建立信用額度(line of credit)

許多智能投資顧問機構與券商免費提供消費者現金管理帳戶，消費者可以自行選擇最有利的服務。在許多情況下，民眾可以直接把現金管理帳戶當成主要的銀行帳戶來使用，即使沒有使用到券商提供的其他投資優惠也一樣。

2022年8月間，最佳現金管理帳戶來自：

＊自動化財富管理新創公司Wealthfront

評估顯示現金管理帳戶整體表現最佳，例如直接存款(direct deposit)金額可以動用的時間較一般帳戶提早兩天。瑞士銀行(UBS)2022年將完成Wealthfront收購，但Wealthfront原有品牌現金管理帳戶將繼續保留。

＊盈透證券集團(Interactive Brokers）

＊富達投資(Fidelity)

＊機器人理財公司Betterment

＊嘉信理財公司(Charles Schwab)

＊金融科技公司SoFi

＊股票交易平台「羅賓漢」(Robinhood)

現金管理帳戶需要注意的優缺點為何？

優點包括：

＊投資更容易入門，券商或智能投資顧問機構推出的現金管理帳戶，讓民眾更方便用儲蓄開始投資

＊與傳統銀行的存款帳戶相比，利率條件更好

＊擁有聯邦存款保險公司存款保險(FDIC insurance)

缺點則有：

＊與高收益存款帳戶(high-yield savings accounts)相比，利率略遜一籌

＊只有網路帳戶，沒有實體店面

＊設有最低存款餘額(minimum balances)規定，某些帳戶的最低存款餘額金額頗高，或者規定消費者必須定期存入金額，才能享受各種優惠。

投資 支票 保險

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