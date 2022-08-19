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領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

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領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

記者顏伶如／即時報導
領取社安金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。Getty Images
領取社安金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。Getty Images

根據社會安全局(Social Security Administration，SSA)統計，領取社安金、社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)或兩者皆領的美國民眾超過7000萬人，其中絕大多數是65歲以上、靠社安金過日子的年長者。

領取俗稱糧食券(food stamps)的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)，是美國規模最大的反饑餓倡議計畫，補助對象約有4200萬人。低收入與弱勢家庭仰賴糧食券購買日常用品與食物。

社安金與糧食券造福數千萬民眾，得以避免遭受貧窮、三餐不濟的衝擊，但領取社安金的民眾是否有資格也獲得糧食券，則讓某些民眾頗為困惑。

雖然坊間流傳不實訊息，某些符合資格的民眾也基於某些因素而無法領取，基本上糧食券也可發給領取社安金的年長者。

對於60歲以上民眾來說，申請糧食券時有特殊規定，讓領取資格略為放寬。舉例來說，領取糧食券的一般家庭，持有現金或銀行存款等可計算資源 (countable resources) 必須在2500元以下，但如果家庭成員當中包括身心障礙人士或老年人，可計算資源的金額上限便調高到3750元。

美國農業部(USDA)以家庭人數多寡，推算申請糧食券的家庭收入上限；家庭收入則包括所有來源，例如工作收入( earned income)以及子女撫養費、現金補助、社安金等非工作收入(unearned income)。也就是說，民眾可以同時領取社安金及糧食券，只要收入標準沒有超過金額上限即可。

社會安全生活補助金是針對處境最為弱勢的民眾推出，也就是低收入家庭的身心殘障者，領取條件為每月收入1350元以下，盲人收入則為每月2260元以下。

領取社會安全生活補助金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。農業部網站便有明確解釋指出：「如果你領取社會安全生活補助金，可能也符合資格可以領取糧食券」。

非黨派組織「全國老年委員會」(National Council on Aging，NCOA)的2021年研究報告指出，符合糧食券領取資格的美國老年人當中，平均每5人就有3人沒有得到應領福利，換算起來約有500萬人沒拿到應得的糧食券。有多少老年人誤以為領取社安金就不能同時拿糧食券，研究報告並未說明。

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